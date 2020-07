Un nuovo report di un team di ricercatori di sicurezza ci racconta dell’ennesimo pericolo per gli utenti Android a causa di applicazioni malware presenti nel Google Play Store.

Sono alcune decine le applicazioni pericolose scovate dallo staff di White Ops e il colosso di Mountain View ha già provveduto a rimuovere la maggior parte di esse dal Google Play Store ma chi le ha già scaricate deve provvedere autonomamente a disinstallarle (in complesso i download superano quota 3,5 milioni).

L’aspetto peggiore di questo tipo di app malware è che sono programmate per indurre gli utenti a credere che non funziono e di non poter essere installate correttamente, rimuovendo le loro icone di avvio poco dopo essere state scaricate per rendere il processo di disinstallazione difficile.

L’obiettivo di tali app è bombardare gli utenti con annunci pubblicitari.

Le app malware da rimuovere

Queste sono le app da rimuovere nel caso in cui le abbiate installate (con il nome del pacchetto, la versione e lo sviluppatore):

Auto Picture Cut – com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – [email protected]

– com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – [email protected] Color Call Flash – com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth

– com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth Square Photo Blur – com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool

– com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool Square Blur Photo – com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image

– com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image Magic Call Flash – com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool

– com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool Easy Blur – com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin

– com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin Image Blur – com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool

– com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool Auto Photo Blur – com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma

– com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma Photo Blur – com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie

– com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie Photo Blur Master – com.scott.scorp.photo.blur.background – 8.0.0 – Myers Jesse – com.smart.call.screen.tools

– com.scott.scorp.photo.blur.background – 8.0.0 – Myers Jesse – com.smart.call.screen.tools Super Call Screen – com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool

– com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool Square Blur Master – com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice

– com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice Square Blur – com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie

– com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie Smart Blur Photo – com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda

– com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda Smart Photo Blur – com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush

– com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush Super Call Flash – com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian

– com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian Smart Call Flash – com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty

– com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty Blur Photo Editor – com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie

– com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie Blur Image – com.fancy.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Alvord Columbus – com.aab.photo.blur.editor.background – com.angel.photo.blur.background – com.auto.image.editor.background.eraser.tool – com.auto.photo.editor.background.eraser.tool

Come sempre, quando si parla di malware il consiglio è quello di fare attenzione.