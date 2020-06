HONOR 8S 2020 è ufficiale: il nuovo smartphone di fascia bassa del marchio cinese è stato annunciato questa mattina confermando bene o male tutto ciò che è trapelato le scorse settimane. Andiamo a scoprire insieme le caratteristiche tecniche, i miglioramenti rispetto al modello dello scorso anno, il prezzo e la disponibilità.

Caratteristiche tecniche di HONOR 8S 2020

HONOR 8S 2020 è uno smartphone di fascia bassa, di conseguenza non ci si può aspettare grandi cose dalla scheda tecnica. La casa cinese ha però provato a focalizzare tutta la sua attenzione sul rapporto qualità prezzo, mantenendo una cifra di vendita molto bassa.

HONOR 8S 2020 non è poi molto diverso dal suo predecessore, anzi, e accoglie solo qualche piccolo miglioramento. Lo smartphone può contare su un display 19:9 FullView HD+ (720 x 1520 pixel) da 5,71 pollici, praticamente lo stesso del modello 2019. Discorso simile per quanto riguarda il SoC, il “solito” MediaTek Helio A22 a 12 nm quad-core con GPU IMG PowerVR GE, mentre i principali miglioramenti si possono scovare nelle memorie: HONOR 8S dispone infatti di 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno, espandibile fino a 512 GB tramite microSD.

Il comparto fotografico è composto da una singola fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/1.8 e da una singola anteriore da 5 MP con apertura f/2.2. Tanto in comune con il modello 2019 anche in questo caso.

A un tale prezzo scordatevi ovviamente il 5G: lato connettività HONOR 8S 2020 supporta Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e GLONASS. Niente da fare per il sensore di impronte, anche se è presente lo sblocco facciale. Non mancano sensore di prossimità, sensore di luminosità e accelerometro, così come la porta per il jack da 3,5 mm e la radio FM.

Chiudiamo la scheda tecnica con la batteria, che su HONOR 8S 2020 è la stessa dello scorso anno: 3020 mAh a disposizione, che con un simile hardware dovrebbero essere sufficienti per coprire senza problemi una giornata intera.

Design di HONOR 8S 2020

Difficile, anzi impossibile scovare qualche differenza tra HONOR 8S e HONOR 8S 2020 dal punto di vista del design. Le dimensioni sono identiche (147,13 x 70,78 x 8,45 e 146 grammi di peso) così come la finitura della cover posteriore che evidenzia il lato dove sono presenti la fotocamera e il marchio HONOR.

Anche la parte frontale non cambia, con il piccolo notch a goccia e un piuttosto generoso “mento” inferiore con il marchio del produttore. Tutti sul lato destro i pulsanti (bilanciere del volume e tasto power). A livello generale le cornici non sono sottilissime, ma comunque “godibili” se consideriamo il prezzo di vendita e la fascia dove si colloca.

Software e funzioni di HONOR 8S 2020

HONOR 8S 2020 ha purtroppo un grande difetto, al quale speriamo il produttore voglia rimediare in breve tempo: lo smartphone è stato infatti svelato a giugno 2020, quando già è in circolazione la beta di Android 11, con Android 9 Pie ed EMUI 9.0. Si tratta di una versione rilasciata ormai nell’autunno 2018, di fatto la stessa proposta con il modello dello scorso anno: a bordo funzioni come lo sblocco facciale, la modalità Party per gli altoparlanti e non solo.

Il motivo di una simile scelta? In questo modo lo smartphone può mantenere i servizi Google nonostante il ban di cui abbiamo avuto modo di parlare approfonditamente.

Immagini di HONOR 8S 2020

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di HONOR 8S 2020

HONOR 8S è già disponibile nella colorazione Navy Blue a partire dal Regno Unito al prezzo consigliato di 99,99 sterline, corrispondenti a circa 111 euro al cambio attuale. Arriverà anche nella variante Midnight Black. Non sappiamo ancora quando sarà disponibile in Italia, ma vi terremo aggiornati al riguardo.