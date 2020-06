Lo avevamo anticipato in occasione della disponibilità italiana di Huawei P40 Lite 5G che quell’evento avrebbe avvicinato il debutto europeo del prodotto gemello HONOR 30S. E in effetti, circa venti giorni più tardi, il gemello di HONOR debutta ufficialmente in Russia ad un prezzo di 27.990 rubli, circa 360 euro al cambio attuale.

Tre le colorazioni previste per HONOR 30S in Russia: Titanium Silver, Neon Purple e Midnight Black. Coloro che ne preordineranno uno entro il 3 luglio riceveranno due regali, HONOR Band 5 ed un paio di HONOR Magic Earbuds. A questo punto possiamo immaginare che l’estensione della commercializzazione a tutta l’Europa sia questione di poco, per cui rimaniamo vigili in attesa di novità.

HONOR 30S possiede un display da 6,5 pollici Full HD+ con un foro sulla sinistra per ospitare la fotocamera frontale da 16 megapixel, mentre sul retro ci sono quattro fotocamere con la principale da 64 megapixel. A gestire le operazioni è posto il SoC Kirin 820 assistito da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile di altri 256 GB tramite NM Card.

La batteria invece è da 4.000 mAh e possiede la ricarica rapida SuperCharge da 40 watt di picco. HONOR 30S non può contare sui servizi Google (GMS) ma sui Huawei Mobile Services (HMS) insieme ad AppGallery, lo store di applicazioni del gruppo cinese.