In queste ore il team di sviluppo di Firefox rilascia un corposo aggiornamento per l’applicazione Android che, in un colpo solo, passa dalla versione 68 alla versione 79.

Novità Firefox 79 per Android

Sono molte le novità che Firefox 79 per Android porta con sé, a partire da una migliore gestione del browser con una mano. Vi è mai capitato di non riuscire a tappare la barra di ricerca in alto con una mano? La versione 79 di Firefox permette di spostare la barra di ricerca in basso tappando i tre puntini in alto a destra e seguendo il percorso Impostazioni > Personalizza > Topbar; qui potete scegliere se posizionarla in alto oppure in basso.

Ci sono novità anche per la nuova barra delle schede, così come la possibilità di effettuare ricerche vocali direttamente dalla barra degli indirizzi. La lettura degli articoli diventa ancora più semplice e lineare grazie alla possibilità di attivare la modalità lettura tappando l’apposita icona nella barra degli indirizzi e tanto altro.

Come aggiornare Firefox

L’aggiornamento di Firefox per Android è attualmente in propagazione sul Play Store e può essere scaricato tappando il badge del Play Store sottostante. Nel caso in cui l’update non fosse ancora disponibile, potete installare l’APK della versione 79 di Firefox cliccando questo link di APK Mirror.