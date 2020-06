È sempre più presente negli smartphone moderni la tendenza a optare per un design dal display forato, in modo da valorizzare la fotocamera anteriore e restringere, di conseguenza, i bordi del dispositivo quanto più possibile. Energy Ring rappresenta sicuramente una delle app che sfrutta questo elemento di design in modo più originale.

Quello che fa è molto semplice: l’app, sviluppata da Jagan2, crea intorno al foro della fotocamera anteriore un anello colorato dalle dimensioni personalizzabili che indica la durata della batteria rimanente, diventando a tutti gli effetti l’indicatore di carica di quest’ultima. Se l’anello è completo la batteria è carica, se invece assomiglia a una mezzaluna sarà vicina alla metà e così via.

Energy Ring fu originariamente sviluppato per dispositivi Samsung Galaxy S10, ma in breve tempo ha allargato il suo bacino di utenza a molti dei modelli Samsung attualmente in commercio.

In ogni caso il successo di questa semplice quanto efficace applicazione non si è fermato all’interno dei confini di Samsung e da allora non ha mai smesso di ampliare la sua area di influenza.

Proprio recentemente Energy Ring è approdato su buona parte della gamma Redmi K30, su Redmi Note 9, sia in versione standard che pro, su un buon numero di dispositivi Android e persino su Galaxy Note 10 Lite, anche se in questo caso è necessario usare una versione diversa dell’applicazione. Tuttavia non è finita qui: se Energy Ring era già disponibile su Realme 6 e Huawei P40 Lite, ora anche le loro controparti “pro” potranno avvalersi dell’anello energetico di Jagan2.

Di seguito potete trovare una lista di tutti i nuovi dispositivi che attualmente supportano Energy Ring:

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy A60

Redmi K30 5G/K30 5G Racing Edition/K30i 5G

Redmi Note 9 and Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

OPPO Find X2 Pro

Vivo Z1 Pro

POCO X2/Redmi K30 4G

Huawei Nova 4

Huawei Nova 5T

Huawei P40 Pro

Realme 6 Pro

Moto G Power

Energy Ring è sicuramente una applicazione originale che sfrutta in modo intelligente una caratteristica di design ormai piuttosto comune e probabilmente è destinata a diffondersi sempre di più sui nuovi dispositivi.