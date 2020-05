Dopo il recente arrivo della modalità scura, Dolphin Emulator si aggiorna ancora andando a risolvere un problema che causava l’arresto su Android TV e aggiungendo la funzionalità di installazione WAD su Android, fra le altre cose. Ecco tutto.

Le novità di Dolphin Emulator per Android

Per chi non lo conoscesse, Dolphin Emulator è uno degli emulatori per Android più popolari del settore, che consente di giocare a titoli per Nintendo Wii e GameCube su smartphone Android, tablet, set-top box Android TV.

Ebbene, come anticipato, fra sue le ultime novità annunciate dal team di sviluppo spicca la risoluzione di un bug che causava l’arresto anomalo del client Android TV, aggiustato da un collaboratore che ha provveduto a modificare una riga di codice.

Fra le novità, la nuova versione disponibile di Dolphin Emulator aggiunge inoltre la possibilità di abilitare l’opzione “Inserisci scheda SD” per creare una scheda SD virtuale da 128 MB, utile ad esempio per caricare delle mod o altro.

Da segnalare anche la possibilità di installare file .WAD, i pacchetti software dello store online di Nintendo Wii, ora facilmente aggiungibili su Dolphin Emulator per Android tramite un’opzione apposita nel menù.

Per il resto, il team di sviluppo ha apportato altre modifiche e correzioni di vario genere che, se interessati, potete approfondire tramite il post sul blog ufficiale.