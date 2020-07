Arm Ltd, azienda che si occupa di fornire la tecnologia necessaria per la realizzazione di semiconduttori, ha deciso di aumentare i costi per la concessione delle sue licenze per alcuni clienti nelle ultime negoziazioni.

Stando a quanto riportato da Reuters, infatti, l’azienda in recenti trattative avrebbe insistito per un aumento dei prezzi che determinerebbe una crescita dei costi complessivi di licenza per alcuni clienti di ben quattro volte.

Arm vuole più soldi per le sue licenze

Ricordiamo che i costi di licenza sono variabili ma possono ammontare a milioni di dollari per progetti critici come complessi core di elaborazione e pare che qualche cliente di Arm stia già prendendo in considerazione la possibilità di rivolgersi a soluzioni della concorrenza.

Arm fornisce la proprietà intellettuale dei chip che vengono implementati nella maggior parte degli smartphone, compresi quelli di Apple e Samsung e di recente si sta espandendo anche nei settori dei chip per auto a guida autonoma e tecnologia di rete.

Qualora tali indiscrezioni si rivelassero fondate, la decisione di Arm di aumentare notevolmente i costi di licenza potrebbe avere ripercussioni anche sul prezzo degli smartphone. Non ci resta altro da fare che incrociare le dita e sperare di non dovere pagare ancora di più per acquistare un telefono.