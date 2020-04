Chi ha un po’ di anni sulle spalle si ricorderà certamente di Duck Hunt, iconico videogame che permetteva ai giocatori di andare a caccia di anatre con il blaster sviluppato da Nintendo. Con una idea simile ma contestualizzata ai giorni d’oggi, un particolare progetto di crowdfunding su Indiegogo sta attirando l’attenzione di un gran numero di utenti.

Arkade Blaster è un controller a 360°

Arkade, la compagnia che sviluppa il controller Arkade Blaster, è protagonista di un interessante video in cui si vede un ragazzo – Joel Kort, proprietario dell’azienda – giocare al nuovissimo Resident Evil 3 Remake con il controller e uno smartphone.

Quest’ultimo, facendo uso dell’applicazione Steam Link, gioca a Resident Evil 3 Remake sfruttando Arkade Blaster e il proprio smartphone come se fosse una sorta di mirino. L’idea di Kort è quindi quella di sfruttare il controller a 360 gradi per controllare il proprio personaggio e offrire quindi un’esperienza di gioco ancora più avvincente.

Arkade Blaster può essere utilizzato su un gran numero di titoli AAA per PC come DOOM Eternal, Destiny 2, PUBG, CS:GO, Apex Legends e tanti altri, grazie alla perfetta integrazione con Android, GeForce NOW e Steam Link. Oltre ai controller classici, la compagnia ha in catalogo anche un Arkade Blaster serie PewDiePie.

Se il progetto vi incuriosisce, potete scoprire tutte le informazioni sul controller tramite la pagina ufficiale su Indiegogo. Qui in basso, invece, potete osservare in opera Arkade Blaster in una partita a Resident Evil 3 Remake.