SwitchBot, azienda nota per i suoi dispositivi smart come serrature, tende motorizzate e piccoli robot domestici, ha annunciato il lancio di Kata AI, un nuovo assistente virtuale basato su un modello linguistico di grandi dimensioni, pensato per semplificare drasticamente la gestione dell’intero ecosistema di prodotti connessi.

Fino ad oggi, infatti, chi possedeva più dispositivi SwitchBot doveva destreggiarsi tra menu, impostazioni e comandi separati all’interno dell’app ufficiale. Con l’arrivo di Kata AI, questo approccio cambia notevolmente, perché gli utenti potranno impartire istruzioni in linguaggio naturale, sia scritte che vocali, per attivare nuovi dispositivi, creare automazioni personalizzate o risolvere problemi tecnici. In pratica, invece di navigare tra schermate diverse, basterà chiedere direttamente all’assistente cosa si desidera ottenere.

Una delle funzionalità più interessanti riguarda la possibilità di controllare più dispositivi contemporaneamente con un solo comando, eliminando la necessità di impartire istruzioni separate per ogni singolo apparecchio. Kata AI è inoltre in grado di riconoscere i prodotti SwitchBot semplicemente analizzando le foto della confezione al momento dell’acquisto, facilitando così la fase di configurazione iniziale, spesso il momento più ostico per chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia.

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Come funziona Kata AI

L’assistente sarà disponibile direttamente dalla schermata principale dell’app SwitchBot, ma solo a partire dalla versione 9.29 o successive. Al momento del lancio, il sistema si presenta ancora in versione beta, segno che l’azienda intende raccogliere il riscontro degli utenti prima di un rilascio definitivo.

Un aspetto di interesse riguarda anche la gestione delle situazioni più ambigue. Ad esempio, se un utente possiede due dispositivi con lo stesso nome, Kata AI non eseguirà automaticamente il comando, ma chiederà prima una conferma esplicita, evitando così di attivare per errore l’apparecchio sbagliato.

Oltre alla gestione quotidiana dei dispositivi, Kata AI si propone come un valido alleato anche in caso di malfunzionamenti o dubbi tecnici. L’assistente avrà infatti accesso diretto a tutta la documentazione online dell’azienda, inclusi manuali d’uso, video tutorial e sezioni di domande frequenti, rendendo l’assistenza molto più immediata rispetto alla ricerca manuale tra le pagine di supporto.

Non tutto è però illimitato: dalla pagina delle domande frequenti dedicata a Kata AI emerge che il chatbot potrà essere utilizzato al massimo cento volte al giorno per ciascun utente. La soglia, secondo quanto riportato, potrebbe comunque essere rivista in futuro. L’interfaccia dovrebbe inoltre mostrare in tempo reale il numero di richieste ancora disponibili nella giornata, anche se l’azienda non ha ancora confermato ufficialmente questo dettaglio.