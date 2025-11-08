MediaWorld ha iniziato con qualche giorno di anticipo il suo Single’s Day, giornata che si celebra ogni anno l’11 novembre e che, in un modo o nell’altro, avvia la stagione degli acquisti che verrà seguita poi dal Black Friday e dal Cyber Monday verso la fine del mese.

Per l’occasione la nota catena di elettronica ha pensato ad uno sconto del 22% su tantissimi prodotti, anche a marchio Samsung, Google, Amazfit, Xiaomi e non solo. La parte più interessante però è che in alcuni casi lo sconto si cumula con altre offerte già presenti in pagina.

Per usufruire della promozione sono richiesti due requisiti: la registrazione e la carta MW Club (gratuita e con rilascio immediato, da richiedere qui), e che il prezzo di vendita al momento dell’acquisto sia pari o superiore ai 299€. Lo sconto del 22% viene applicato automaticamente durante la fase di acquisto e pagamento.

Il Single’s Day inizia prima da MediaWorld: 22% di sconto su tantissimi prodotti

Vediamo subito alcuni dei prodotti più interessanti in sconto, ricordandovi però che sono solo degli esempi, potete consultare tutte le offerte MediaWorld del Single’s Day da questa pagina dedicata sul sito ufficiale:

Se vi interessano Notebook e TV date un occhio alla nostra selezione su TuttoTech, altrimenti non vi resta che recarvi sul sito MediaWorld:

