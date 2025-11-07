REDMAGIC 11 Pro è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti e potenti tra quelli lanciati nel corso del 2025 e un’altra conferma di ciò ci arriva da un nuovo video pubblicato su YouTube dal popolare JerryRigEverything.

Così come avviene per la paggior parte degli smartphone più attesi, lo YouTuber ha messo le proprie mani sul nuovo modello della serie REDMAGIC, realizzando un video con il quale prima mette a dura prova il device “torturandolo” con i suoi soliti vari attrezzi e poi lo smonta, così da mostrare cosa si trova sotto la sua scocca.

REDMAGIC 11 Pro torturato e smontato

Prima di proseguire, ricordiamo le principali caratteristiche dello smartphone (potete trovare la scheda tecnica integrale qui):

Dimensioni: 163,82 x 76,54 x 8,9 mm

Peso: 230 grammi

Display: AMOLED BOE X10 da 6,85 pollici (1.216 x 2.688 pixel) Refresh rate a 144 Hz PWM Dimming a 2.592 Hz Luminosità massima a 1.800 nit

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

RAM: 12/16/24 GB (LPDDR5T)

Spazio di archiviazione: 256/512 GB o 1 TB (UFS 4.1 Pro)

Fotocamera posteriore: tripla (50 megapixel principale + 50 megapixel ultra-wide + 2 megapixel macro)

Fotocamera anteriore: 16 megapixel (sotto al display)

Reti mobili e Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR, GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen2)

Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

Batteria: Si/C Li-Ion da 7.500 mAh, con ricarica cablata a 80 W e ricarica wireless a 80 W

Sistema operativo: REDMAGIC OS 11 su base Android 16

Nel video pubblicato da JerryRigEverything su YouTube il nuovo smartphone da gaming viene dapprima messo a dura prova con con i suoi classici test di resistenza, affrontando lame, oggetti appuntiti, un accendino e il temibile test di piegatura, peraltro superato brillantemente.

A questo punto lo YouTuber si dedica al particolare sistema di raffreddamento AquaCore di REDMACIC 11 Pro, smontando la scocca posteriore del device e analizzando le varie parti che lo compongono (ricordiamo che si tratta di un sistema ibrido, che include raffreddamento a liquido fluorurato a flusso, camera di vapore da 13.116 mm², Liquid Metal 3.0 e TurboFan 4.0 a 24.000 giri al minuto).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente video:

In Italia lo smartphone è in vendita a partire da 699 euro.