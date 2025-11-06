TikTok è una delle applicazioni social più popolari, soprattutto tra i giovanissimi ma anche tra quelle più chiacchierate, ciò a causa delle polemiche legate ad alcuni dei contenuti condivisi sulla piattaforma o per le presunte ingerenze del governo cinese nella sua gestione.

Esiste anche una versione Lite dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, pensata per garantire agli utenti tutte le funzionalità principali del social network, usando allo stesso tempo meno larghezza di banda e occupando un quantitativo minore di memoria sul device.

Cosa offre TikTok Lite per Android

Il team del popolare social network definisce questa app “la versione compatta e più veloce di TikTok”, aggiungendo che è perfetta per gli utenti con dispositivi di fascia bassa, piani dati limitati o reti instabili.

I vantaggi di questa speciale versione dell’applicazione sono spiegati dagli stessi sviluppatori sulla pagina dedicata sul Google Play Store, nella quale viene precisato che gli utenti potranno contare su un’app molto più leggera (soltanto 18 MB, l’ideale per i dispositivi con spazio di archiviazione limitato) e capace di risparmiare fino al 20% di dati durante lo streaming dei video.

Ed ancora, tra i punti di forza di TikTok Lite vi sono un design più leggero che consente un caricamento rapido e un funzionamento regolare anche sui dispositivi con poca RAM, la possibilità di guardare i video memorizzati nella cache anche su reti lente o instabili e la riduzione dei tempi di caricamento.

Purtroppo al momento TikTok Lite per Android non è disponibile nel nostro Paese, sebbene sul Google Play Store sia pubblicata la pagina italiana dedicata, raggiungibile attraverso il seguente badge:

La versione normale può essere scaricata attraverso il seguente badge: