Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta all’integrazione di Gemini nei vari prodotti e servizi offerti dal colosso di Mountain View, in modo da garantire agli utenti un pacchetto via via più ampio di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, l’azienda statunitense ha annunciato l’ultima importante novità in fatto di IA: stiamo parlando della possibilità per Gemini Deep Research di attingere al contesto di Gmail, Google Drive e Google Chat e integrarlo direttamente nelle ricerche.

Google aumenta l’integrazione di Gemini con Gmail, Drive e Chat

Così come viene messo in evidenza dal team del colosso di Mountain View, si tratta di una delle funzioni maggiormente richieste ed attese dagli utenti, in quanto consentirà loro di ottenere report ancora più completi, estraendo informazioni direttamente da Gmail, Google Drive (inclusi i file Documenti, Presentazioni, Fogli e PDF) e Google Chat, oltre che da una varietà di fonti dal Web.

Tanto per dare un’idea di ciò che la nuova funzione consentirà di fare agli utenti, Google fornisce qualche esempio: sarà così possibile avviare un’analisi di mercato per un nuovo prodotto chiedendo a Deep Research di analizzare i documenti iniziali del proprio team, le email e i piani di progetto oppure si potrà creare un report sulla concorrenza su un prodotto rivale che incrocia i dati Web pubblici con le proprie strategie, i fogli di calcolo di confronto e le chat del team.

La nuova funzionalità offerta da Google è già disponibile per tutti gli utenti Gemini su desktop e per sfruttarla è sufficiente selezionare Deep Research dal menu Strumenti e selezionare le fonti. Il rilascio per gli utenti mobile inizierà nei prossimi giorni.