Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di modifiche grafiche e nuove funzionalità o la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.33.2.

WhatsApp Beta continua a lavorare agli username

Nei giorni scorsi è emerso grazie ad una versione beta dell’app per iOS che tra le funzioni in lavorazione vi è anche quella che consentirà di cercare e chiamare un utente sfruttando il suo username.

Ebbene, con la versione 2.25.33.2 beta la medesima funzionalità fa la sua prima apparizione anche su Android, in vista di una sua implementazione in una futura release.

L’idea del team di WhatsApp è quella di consentire agli utenti di effettuare chiamate vocali e videochiamate usando gli username invece dei numeri di telefono, ciò al fine di semplificare il modo in cui le persone si connettono sulla piattaforma, proteggendo allo stesso tempo la loro privacy.

Nel momento in cui la funzionalità sarà disponibile, il processo di ricerca di un nome utente sarà semplice e intuitivo: una volta aperta la scheda Chiamate, infatti, gli utenti noteranno una barra di ricerca in cui potranno inserire un nome, un numero di telefono o un nome utente e il servizio di messaggistica effettuerà la relativa ricerca sui propri server, mostrando le informazioni pubbliche di base che il proprietario dell’account ha scelto di condividere.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di WhatsApp per scoprire quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

