Nel corso delle ultime ore Samsung ha presentato ufficialmente P9 Express, il nuovo modello di microSD più veloce tra tutte le sue proposte, applicandosi perfettamente a diversi contesti come il gaming o le attività professionali: scopriamola insieme nel dettaglio, con specifiche tecniche e relativo listino prezzi.

P9 Express: microSD ad altissima velocità

Si tratterebbe a conti fatti della microSD più veloce di Samsung, basata in questo caso sull’interfaccia PCle e sul protocollo NVME. Entrando nei dettagli tecnici, la nuova microSD è in grado di garantire una velocità quattro volte superiore rispetto alle microSD con standard UHS-I presenti sul mercato.

Il target su cui si basa P9 Express è sicuramente rivolto a coloro che necessitano di alte velocità trasferimento per il gaming, risultando ottimizzata in particolare per la gestione dei titoli in formato digital delivery per le console di nuova generazione, come nel caso della recentissima Nintendo Switch 2.

L’interfaccia di P9 Express consente di raggiungere velocità fino a 800 MB/s, prestandosi dunque non solo al gaming ma anche al trasferimento di file dalle grandi dimensioni, come accade nel caso di video editing a risoluzione 4K o superiori. A questo si aggiunge poi la funzionalità Host Memory Buffer, che si affida alla memoria del dispositivo su cui è installata per velocizzare i tempi di caricamento.

La durabilità nel tempo di P9 Express è senz’altro garantita grazie alla sua resistenza agli urti e ai possibili traumi meccanici, fornendo così il massimo livello di protezione e sicurezza per i dati sovrascritti al suo interno. Samsung ha dichiarato ufficialmente che P9 Express sarà disponibile a livello globale a partire dal mese di novembre. Due saranno le configurazioni disponibili in questo caso, che vi riportiamo di seguito: