Prosegue il rilascio di aggiornamenti da parte di Amazfit: a breve distanza da Helio Strap, che ha accolto l’altro ieri il quarto update dal lancio, quest’oggi tocca ad Amazfit Balance 2, smartwatch che ha debuttato sul mercato lo scorso maggio. L’aggiornamento include un bel po di novità e tante ottimizzazioni che puntano a migliorare l’esperienza utente per coloro che si affidano a questo smartwatch nel loro quotidiano.

Novità aggiornamento 3.30.0.2 Amazfit Balance 2

Amazfit Balance 2 sta ricevendo l’aggiornamento alla versione 3.30.0.2, che richiede un download bello corposo e che porta con sé alcune ottimizzazioni e un po’ di cose nuove, molte delle quali richieste dagli utenti nell’ultimo periodo. Il changelog dell’aggiornamento, come potete vedere, è bello lungo e spiega in maniera dettagliata tutto ciò che c’è di nuovo per lo smartwatch:

【Novità】

Aggiunta la regolazione della dimensione del testo nelle impostazioni di sistema.

Aggiunto controllo delle zone di volume: imposta i livelli di volume separatamente per contenuti multimediali, sveglie e allenamenti.

Aggiunte impostazioni audio per personalizzare i toni di sveglie, chiamate e notifiche.

Aggiunta interazione con la corona digitale: ruotala verso l’alto per aprire il Centro Notifiche, verso il basso per aprire il Centro di Controllo.

Aggiunta integrazione con le piattaforme di terze parti TrainingPeaks e Intervals.icu per una sincronizzazione dei dati più rapida. (Disponibile per account al di fuori della Cina)

Aggiunta la modalità di allenamento Ski Machine per un monitoraggio accurato dell’allenamento sugli sci.

Aggiunti nuovi quadranti AOD per mettere in mostra il tuo stile.

【Ottimizzati】

Prestazioni GPS migliorate per percorsi di attività più fluidi e naturali.

Miglioramento del punteggio BioCharge e della logica di consumo.

Immersioni ricreative migliorate con interfaccia ottimizzata, feedback tramite vibrazione, logica multi-stop e algoritmo NDL (limite di non decompressione).

Navigazione più intelligente durante gli allenamenti con avvisi migliorati su waypoint e pendenza, oltre alla guida vocale.

Migliorata la precisione della cadenza del tapis roulant, sia per i valori massimi che per quelli medi.

Risolti altri problemi noti per una migliore stabilità complessiva.

Come aggiornare Amazfit Balance 2

L’aggiornamento qui sopra è in distribuzione a livello globale, ma potreste dover attendere ancora qualche ora prima di vederlo in Italia. Per controllare, potete aprire l’app Zepp, in versione almeno 9.13.6, dallo smartphone collegato, recarvi nella scheda “Dispositivi” (in basso), selezionare il dispositivo in questione nell’elenco, quindi “Generali > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete riprovare successivamente.