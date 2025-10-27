Nel corso delle ultime ore, nuovi leak avrebbero svelato diverse informazioni riguardanti il comparto fotocamere posteriore di Xiaomi 17 Ultra, il prossimo modello di smartphone top di gamma della compagnia cinese: scopriamole insieme nel dettaglio.

Xiaomi 17 Ultra: sensori inediti per la fotocamera

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, il nuovo Xiaomi 17 Ultra presenterà diverse novità per il suo comparto fotocamere: si parlerebbe infatti di un più ampio (e inedito) sensore da 50 megapixel, una tecnologia per migliorare significativamente le capacità di zoom, e permettere un passaggio fluido e dinamico alle riprese del sensore teleobiettivo.

Sarebbe proprio il teleobiettivo a montare un nuovo sensore a periscopio da 200 megapixel, con il supporto a diverse lunghezze focali, senza scendere a nessuna perdita di sorta in termini di qualità dell’immagine. Potrebbe poi essere presente anche una modalità per le macro a elevato ingrandimento. Entrambi i nuovi sensori porteranno con sè il supporto alla tecnologia HDR, suggerendo un evidente salto in avanti nelle prestazioni generali del comparto fotografico del nuovo modello.

Il nuovo top di gamma di casa Xiaomi potrebbe inoltre ospitare un modulo fotocamere posteriore decisamente ingombrante, il che giustificherebbe l’assenza del display secondario, a differenza dei modelli Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max, che ne sono invece dotati.

Come sempre vi invitiamo a prendere con la dovuta cautela tali informazioni, nell’attesa di una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Xiaomi, certi del loro arrivo nel corso dei prossimi giorni o settimane. Vi ricordiamo infine che Xiaomi 17 Ultra è atteso, almeno per quanto riguarda il mercato cinese, per i primi mesi del 2026.