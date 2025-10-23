Brutte notizie per gli utenti appassionati di sistemi operativi incentrati sulla privacy: pare, infatti, che l’ultima versione di Fotocamera Pixel non funzioni più su tali soluzioni che provano a fare a meno dei servizi di Google.

Stando a quanto viene riportato da vari utenti, l’ultima versione di Fotocamera Pixel (la v. 10.x) avrebbe una forte dipendenza da Google Play Services e ciò significa che se si utilizza GrapheneOS o un altro sistema de-googleizzato l’app probabilmente si bloccherà o non si avvierà del tutto.

L’app Fotocamera Pixel non è più per tutti

Secondo lo staff di Kuketz Blog, coloro che desiderano utilizzare ancora l’app Fotocamera Pixel su GrapheneOS possono tornare a una versione precedente, in particolare la versione 9.9.106.773153235.19 (Build ID 68469120), tramite l’Aurora Store. Ma, per farlo, gli utenti dovranno disinstallare completamente l’attuale applicazione, in quanto un downgrade diretto non funzionerà.

In pratica, questi sono i passaggi da seguire per gli utenti GrapheneOS:

disinstallare l’app Fotocamera Pixel aprire Aurora Store, toccare il menu con i tre puntini e selezionare Versione inserire 68469120 come numero di versione e procedere all’installazione bloccare l’aggiornamento dell’app nelle impostazioni di Aurora, in modo da evitare futuri update

Questa soluzione alternativa consente agli utenti GrapgheneOS di continuare a usare l’app di Google senza installare Google Play Services, seppur al costo di perdere i futuri aggiornamenti e le nuove funzionalità.

Inoltre, pare che anche se si hanno Google Play Store e Play Services in modalità sandbox sia possibile continuare ad usare l’applicazione Fotocamera Pixel senza problemi.

La decisione di Google non dovrebbe sorprendere più di tanto, in quanto stiamo pur sempre parlando di un’applicazione del colosso di Mountain View e una maggiore integrazione con Google Play Services fa parte della strategia dell’ecosistema dell’azienda statunitense.