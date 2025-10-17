Nonostante manchino ancora diversi mesi al suo presunto debutto, continuano incessantemente a susseguirsi rumor e indiscrezioni riguardanti la prossima serie Samsung Galaxy S26. Nelle ultime ore, in particolare, una nuova voce di corridoio suggerirebbe nessun cambiamento per la fotocamera di Samsung Galaxy S26 Pro rispetto al modello standard attuale: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S26 Pro: stessa fotocamera di Samsung Galaxy S25?

Stando alle parole dell’informatore erenylmaz075 sul social network X, la nuova interfaccia proprietaria One UI 8.5 (basata sul sistema operativo Android 16) rivelerebbe che Samsung Galaxy S26 Pro (che dovrebbe prendere il posto dell’attuale modello standard all’interno della nuova lineup) presenterà la stessa, identica fotocamera vista in precedenza su Samsung Galaxy S25.

Nessun cambiamento significativo dunque per il comparto fotocamere del prossimo top di gamma, che dovrebbe quindi offrire un sensore principale ISOCELL S5KGN3 da 50 megapixel, un sensor teleobiettivo ISOCELL S5K3K1 da 10 megapixel e un sensore ultrawide Sony IMX564 da 12 megapixel, oltre che il sensore frontale ISOCELL S5K3LU.

Non si tratta di certo di una novità per il modus operandi della compagnia sudcoreana, che da sempre ha “diluito” nel tempo i passi in avanti sotto questo punto di vista: è infatti dallo scorso Samsung Galaxy S22 che il comparto fotocamere della serie di riferimento non riceve miglioramenti evidenti, offrendo a conti fatti gli stessi sensori ad ogni generazione.

Lo stesso informatore di cui sopra avrebbe poi rivelato che Samsung Galaxy S26 Pro dovrebbe montare il chip proprietario (e a lungo dibattuto) Exynos 2600, alimentato in questo caso da una batteria da 4300 mAh di capacità. Il nuovo chip di Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, potrebbe dunque essere riservato esclusivamente a Samsung Galaxy S26 Ultra.

Come al solito vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali dettagli, trattandosi di indiscrezioni che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita che dir si voglia) direttamente dalla compagnia produttrice sudcoreana. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi: vi ricordiamo infatti che la nuova serie Samsung Galaxy S26 è prevista tra i mesi di gennaio e febbraio 2026, con un presunto evento Galaxy Unpacked dedicato pochi giorni prima.