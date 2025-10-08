La Festa delle Offerte Prime di Amazon sta mettendo a disposizione una grande quantità di prodotti in sconto, anche nel reparto dedicato alla smart home. In questo caso ci soffermiamo sui prodotti per la pulizia intelligente della casa dando un’occhiata a una delle offerte più apprezzate di questo evento Prime Day in salsa autunnale: stiamo parlando di ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2, proposto sul sito con quasi 500 euro di sconto rispetto al listino.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 in super offerta su Amazon

Il DEEBOT T50 Pro OMNI Gen 2 di ECOVACS costituisce la seconda generazione di uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più popolari. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la compattezza, che può contare su uno spessore di 8,1 cm che gli permette di infilarsi anche negli spazi più angusti (sotto ai mobili ad esempio).

Nonostante il design sottile, il robot può contare su tecnologie avanzate: può raggiungere una potenza di aspirazione di 21.000 Pa e può contare sulla tecnologia TruEdge 2.0, che consente di coprire il 100% della superficie del pavimento, arrivando fino a meno di 1 mm dai bordi così da eliminare anche la polvere più ostinata negli angoli, e sulla tecnologia AIVI 3D OMNI-Approach, un sistema avanzato di riconoscimento visivo e mappatura tridimensionale che identifica in tempo reale ostacoli e oggetti, migliorando la precisione del percorso e l’efficienza complessiva.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 ha fatto il suo esordio al prezzo consigliato di 899 euro, ma in queste ore di Festa delle Offerte Prime di Amazon potete acquistarlo per molto meno: il robot è infatti disponibile sul sito a 439 euro, sia nella colorazione nera sia in quella bianca. La proposta è riservata agli abbonati Amazon Prime (qui per rimediare) e prevede la consegna in un giorno per gli indirizzi compatibili: se siete interessati potete seguire il link qui in basso.

L'offerta è valida solo fino alle 23:59 di oggi, 8 ottobre 2025, salvo esaurimento scorte. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest'anno potete seguire il link in fondo.

