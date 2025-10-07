Il team di sviluppatori di Vivo sta lavorando all’ottimizzazione di OriginOS 6, nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, basata su Android 16 e pronta a fare il suo esordio a livello globale.

A differenza di quanto è avvenuto sino ad ora, infatti, OriginOS non sarà più un’interfaccia limitata alla Cina ma verrà implementata anche negli altri mercati (ove fino a questo momento il produttore ha invece usato l’interfaccia Funtouch).

Festa offerte Prime, in anticipo
Offerta -27%

ECOVACS X9 PRO OMNI

16600 Pa BLAST, OZMO Roller

799€ invece di 1099€
Amazon
Offerta -41%

Google Pixel 9

529€ invece di 899€
Amazon
Offerta -29%

DREAME X50 Ultra Complete

999€ invece di 1399€
Amazon
Offerta -41%

MOTOROLA Moto Tag

19.9€ invece di 33.99€
Amazon
Offerta -33%

Samsung Galaxy S25 Ultra

Snapdragon 8 Elite Gen2, 200mpx camera, 12/256 GB

869€ invece di 1299€
Amazon

L’elenco degli smartphone che dovrebbero avere OriginOS 6

In attesa della presentazione ufficiale della nuova interfaccia, ecco quali sono gli smartphone di Vivo che dovrebbero riceverla (l’elenco è redatto sulla base del numero di aggiornamenti dell’OS garantito dal produttore):

  • Vivo X200
  • Vivo X200 Pro
  • Vivo X200 Ultra
  • Vivo X200 FE
  • Vivo X200s
  • Vivo X200 Pro mini
  • Vivo X100
  • Vivo X100 Pro
  • Vivo X100 Ultra
  • Vivo X100s
  • Vivo X100s Pro
  • Vivo X90
  • Vivo X90 Pro
  • Vivo X90 Pro+
  • Vivo X90s
  • Vivo X Fold 5
  • Vivo X Fold 3 Pro
  • Vivo X Fold 2
  • Vivo X Flip
  • Vivo V60
  • Vivo V60e
  • Vivo V60 Lite
  • Vivo V60 Lite 4G
  • Vivo V50
  • Vivo V50e
  • Vivo V50 Lite
  • Vivo V50 Lite 4G
  • Vivo V40
  • Vivo V40e
  • Vivo V40 Lite
  • Vivo V40 Lite 4G
  • Vivo V40 SE
  • Vivo V40 Pro
  • Vivo V30
  • Vivo V30e
  • Vivo V30 Pro
  • Vivo V30 SE
  • Vivo V30 Lite
  • Vivo T4
  • Vivo T4 Lite
  • Vivo T4 Pro
  • Vivo T4 Ultra
  • Vivo T4x
  • Vivo T4R
  • Vivo T3
  • Vivo T3 Lite
  • Vivo T3 Pro
  • Vivo T3 Ultra
  • Vivo T3x

Per quanto riguarda la più economica serie Y, Vivo non ha una politica di aggiornamenti chiara ma OriginOS 6 dovrebbe comunque sbarcare sui seguenti modelli:

  • Vivo Y400
  • Vivo Y400 4G
  • Vivo Y400 Pro
  • Vivo Y300
  • Vivo Y300 Plus
  • Vivo Y300 Pro
  • Vivo Y300 Pro+
  • Vivo Y300 GT
  • Vivo Y300t
  • Vivo Y300i
  • Vivo Y200 4G
  • Vivo Y200+
  • Vivo Y200 Pro
  • Vivo Y200e
  • Vivo Y200 GT
  • Vivo Y200i
  • Vivo Y200t
  • Vivo Y39
  • Vivo Y29 4G
  • Vivo Y29s
  • Vivo Y19
  • Vivo Y19s Pro

Infine, passando al brand iQOO, l’aggiornamento ad OriginOS 6 dovrebbe essere rilasciato per i seguenti modelli:

  • iQOO 13
  • iQOO 12
  • iQOO 12 Pro
  • iQOO 11
  • iQOO 11s
  • iQOO 11 Pro
  • iQOO Neo 10
  • iQOO Neo 10R
  • iQOO Neo 9
  • iQOO Neo 9 Pro
  • iQOO Z10
  • iQOO Z10R
  • iQOO Z10 Lite
  • iQOO Z10X
  • iQOO Z9
  • iQOO Z9x
  • iQOO Z9s
  • iQOO Z9s Pro
  • iQOO Z9 Lite

Per scoprire se tutti questi smartphone saranno davvero aggiornati alla nuova interfaccia personalizzata di Vivo non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore.

Potrebbe interessarti: