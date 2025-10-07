Il team di sviluppatori di Vivo sta lavorando all’ottimizzazione di OriginOS 6, nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, basata su Android 16 e pronta a fare il suo esordio a livello globale.
A differenza di quanto è avvenuto sino ad ora, infatti, OriginOS non sarà più un’interfaccia limitata alla Cina ma verrà implementata anche negli altri mercati (ove fino a questo momento il produttore ha invece usato l’interfaccia Funtouch).
L’elenco degli smartphone che dovrebbero avere OriginOS 6
In attesa della presentazione ufficiale della nuova interfaccia, ecco quali sono gli smartphone di Vivo che dovrebbero riceverla (l’elenco è redatto sulla base del numero di aggiornamenti dell’OS garantito dal produttore):
- Vivo X200
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200 Ultra
- Vivo X200 FE
- Vivo X200s
- Vivo X200 Pro mini
- Vivo X100
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100 Ultra
- Vivo X100s
- Vivo X100s Pro
- Vivo X90
- Vivo X90 Pro
- Vivo X90 Pro+
- Vivo X90s
- Vivo X Fold 5
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X Fold 2
- Vivo X Flip
- Vivo V60
- Vivo V60e
- Vivo V60 Lite
- Vivo V60 Lite 4G
- Vivo V50
- Vivo V50e
- Vivo V50 Lite
- Vivo V50 Lite 4G
- Vivo V40
- Vivo V40e
- Vivo V40 Lite
- Vivo V40 Lite 4G
- Vivo V40 SE
- Vivo V40 Pro
- Vivo V30
- Vivo V30e
- Vivo V30 Pro
- Vivo V30 SE
- Vivo V30 Lite
- Vivo T4
- Vivo T4 Lite
- Vivo T4 Pro
- Vivo T4 Ultra
- Vivo T4x
- Vivo T4R
- Vivo T3
- Vivo T3 Lite
- Vivo T3 Pro
- Vivo T3 Ultra
- Vivo T3x
Per quanto riguarda la più economica serie Y, Vivo non ha una politica di aggiornamenti chiara ma OriginOS 6 dovrebbe comunque sbarcare sui seguenti modelli:
- Vivo Y400
- Vivo Y400 4G
- Vivo Y400 Pro
- Vivo Y300
- Vivo Y300 Plus
- Vivo Y300 Pro
- Vivo Y300 Pro+
- Vivo Y300 GT
- Vivo Y300t
- Vivo Y300i
- Vivo Y200 4G
- Vivo Y200+
- Vivo Y200 Pro
- Vivo Y200e
- Vivo Y200 GT
- Vivo Y200i
- Vivo Y200t
- Vivo Y39
- Vivo Y29 4G
- Vivo Y29s
- Vivo Y19
- Vivo Y19s Pro
Infine, passando al brand iQOO, l’aggiornamento ad OriginOS 6 dovrebbe essere rilasciato per i seguenti modelli:
- iQOO 13
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
- iQOO 11
- iQOO 11s
- iQOO 11 Pro
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO Z10
- iQOO Z10R
- iQOO Z10 Lite
- iQOO Z10X
- iQOO Z9
- iQOO Z9x
- iQOO Z9s
- iQOO Z9s Pro
- iQOO Z9 Lite
Per scoprire se tutti questi smartphone saranno davvero aggiornati alla nuova interfaccia personalizzata di Vivo non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore.