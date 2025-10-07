Il team di sviluppatori di Vivo sta lavorando all’ottimizzazione di OriginOS 6, nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, basata su Android 16 e pronta a fare il suo esordio a livello globale.

A differenza di quanto è avvenuto sino ad ora, infatti, OriginOS non sarà più un’interfaccia limitata alla Cina ma verrà implementata anche negli altri mercati (ove fino a questo momento il produttore ha invece usato l’interfaccia Funtouch).

L’elenco degli smartphone che dovrebbero avere OriginOS 6

In attesa della presentazione ufficiale della nuova interfaccia, ecco quali sono gli smartphone di Vivo che dovrebbero riceverla (l’elenco è redatto sulla base del numero di aggiornamenti dell’OS garantito dal produttore):

Vivo X200

Vivo X200 Pro

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 FE

Vivo X200s

Vivo X200 Pro mini

Vivo X100

Vivo X100 Pro

Vivo X100 Ultra

Vivo X100s

Vivo X100s Pro

Vivo X90

Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro+

Vivo X90s

Vivo X Fold 5

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 2

Vivo X Flip

Vivo V60

Vivo V60e

Vivo V60 Lite

Vivo V60 Lite 4G

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite 4G

Vivo V40

Vivo V40e

Vivo V40 Lite

Vivo V40 Lite 4G

Vivo V40 SE

Vivo V40 Pro

Vivo V30

Vivo V30e

Vivo V30 Pro

Vivo V30 SE

Vivo V30 Lite

Vivo T4

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Ultra

Vivo T4x

Vivo T4R

Vivo T3

Vivo T3 Lite

Vivo T3 Pro

Vivo T3 Ultra

Vivo T3x

Per quanto riguarda la più economica serie Y, Vivo non ha una politica di aggiornamenti chiara ma OriginOS 6 dovrebbe comunque sbarcare sui seguenti modelli:

Vivo Y400

Vivo Y400 4G

Vivo Y400 Pro

Vivo Y300

Vivo Y300 Plus

Vivo Y300 Pro

Vivo Y300 Pro+

Vivo Y300 GT

Vivo Y300t

Vivo Y300i

Vivo Y200 4G

Vivo Y200+

Vivo Y200 Pro

Vivo Y200e

Vivo Y200 GT

Vivo Y200i

Vivo Y200t

Vivo Y39

Vivo Y29 4G

Vivo Y29s

Vivo Y19

Vivo Y19s Pro

Infine, passando al brand iQOO, l’aggiornamento ad OriginOS 6 dovrebbe essere rilasciato per i seguenti modelli:

iQOO 13

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO 11

iQOO 11s

iQOO 11 Pro

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Z10

iQOO Z10R

iQOO Z10 Lite

iQOO Z10X

iQOO Z9

iQOO Z9x

iQOO Z9s

iQOO Z9s Pro

iQOO Z9 Lite

Per scoprire se tutti questi smartphone saranno davvero aggiornati alla nuova interfaccia personalizzata di Vivo non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore.