La Festa delle Offerte Prime è qui e si pone come una delle occasioni con cui Amazon punta a “premiare” gli abbonati Prime mettendo a loro due giorni di offerte sulla maggior parte del catalogo. Tra le offerte disponibili oggi e domani, rientrano anche alcuni interessanti prodotti targati ECOVACS.

L’azienda, leader nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, ha deciso di buttarsi nella mischia, proponendo alcuni dei suoi prodotti di punta (inclusi i modelli di ultima generazione) in sconto proprio per celebrare la Festa delle Offerte Prime, attiva fino alle 23:59 di mercoledì 8 ottobre 2025. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dei prodotti in offerta.

ECOVACS DEEBOT X9 Pro OMNI

Il primo prodotto in offerta dal catalogo ECOVACS è il modello di punta dell’azienda, ovvero DEEBOT X9 PRO OMNI, un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per garantire che tutti gli ambienti siano sempre puliti al meglio. Tra i suoi punti di forza rientrano:

Innovativo sistema di lavaggio con mop a rullo OZMO Roller (lava a fondo anche i bordi delle stanze ed è autopulente).

(lava a fondo anche i bordi delle stanze ed è autopulente). Sistema di aspirazione BLAST (da 16,3 L/s, ad alto flusso d’aria, efficace su tappeti, polvere e detriti pesanti)

(da 16,3 L/s, ad alto flusso d’aria, efficace su tappeti, polvere e detriti pesanti) Sistema anti-aggrovigliamento ZeroTangle 3.0 (spazzola laterale ARClean e spazzola principale con sistema ciclonico).

(spazzola laterale ARClean e spazzola principale con sistema ciclonico). Capacità di adattamento a qualsiasi tipo di superficie e sporco.

Riduzione degli sprechi d’acqua.

Salvaguardia dei tappeti.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI è la soluzione perfetta per case grandi e/o con superfici miste. Questo robot viene proposto a 799 euro, con uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino che è pari a 1.499 euro, per la Festa delle Offerte Prime.

ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE

Andando oltre troviamo ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE, un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di una peculiarità: non necessita di alcun sacchetto della polvere ma dispone di un serbatoio ciclonico (tecnologia PureCyclone) che raccoglie e compatta lo sporco. In aggiunta, può contare su:

Tecnologia PowerBooster che gli consente di pulire ininterrottamente fino a 1.000 m² per ciclo di ricarica.

che gli consente di pulire ininterrottamente fino a per ciclo di ricarica. Sistema di aspirazione BLAST (con potenza di aspirazione da 19.500 Pa ).

(con potenza di aspirazione da ). Sistema di lavaggio OZMO Roller 2.0 con tecnologia TruEdge 3.0 Extreme .

con tecnologia . Rilevamento delle macchie tramite AI .

. Tecnologia TruPass (rilevamento e attraversamento intelligente degli ostacoli)

(rilevamento e attraversamento intelligente degli ostacoli) Lavaggio a immersione in acqua calda (fino a 75°C o a temperatura controllata).

ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE è la soluzione perfetta per coloro che hanno case grandi, famiglie numerose e animali in famiglia. Questo robot viene proposto a 1.199 euro, con uno sconto dell’8% rispetto al prezzo di listino che è pari a 1.299 euro, per la Festa delle Offerte Prime.

ECOVACS DEEBOT T50 Pro OMNI Gen 2

Chiudiamo con ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2, un robot aspirapolvere che gode di un corpo super compatto (ha uno spessore di appena 8,1 cm) che gli consente di infilarsi e districarsi in tutti gli ambienti. Al netto del design super sottile, esso offre:

Potenza di aspirazione elevata (fino a 21.000 Pa).

(fino a 21.000 Pa). Tecnologia TruEdge 2.0 (copre il 100% della superficie del pavimento, fino a meno di 1 mm dai bordi).

(copre il 100% della superficie del pavimento, fino a meno di 1 mm dai bordi). Tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach (capacità di identificare ogni cosa e mapparne i contorni per migliorare la precisione).

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 (Black) è la soluzione perfetta per coloro che hanno animali in casa e necessitano di un dispositivo che possa infilarsi anche negli spazi più angusti. Questo robot viene proposto a 439 euro, con uno sconto del 51% rispetto al prezzo di listino che è pari a 899 euro, per la Festa delle Offerte Prime.

