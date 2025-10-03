Vivo ha già annunciato che OriginOS 6, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di questa popolare azienda, sarà lanciata a livello globale il 15 ottobre e in queste ore il produttore ha iniziato a svelare alcune delle più importanti novità che porterà con sé.

E così il team di Vivo ha pubblicato due brevi video che ci offrono una dimostrazione dei miglioramenti relativi alla fluidità dell’interfaccia utente e un nuovo design per l’isola animata attorno al ritaglio della fotocamera frontale, soffermandosi anche sui miglioramenti garantiti dall’intelligenza artificiale per rendere più piacevoli le interazioni.

Ecco un piccolo assaggio delle novità di OriginOS 6

Nel primo video abbiamo la possibilità di vedere le transizioni, l’avvio delle applicazioni, il passaggio da un’app all’altra, avendo così una dimostrazione pratica della fluidità e della velocità della nuova interfaccia utente di Vivo.

Nel secondo video il produttore ci mostra il nuovo design adottato dalla funzione di notifica a isola (ricorda un po’ quello di Dynamic Island di Apple), che con OriginOS 6 sfrutterà l’intelligenza artificiale per offrire azioni intuitive basate sull’app. In particolare, il team di Vivo si sofferma sull’app Galleria, nella quale l’isola mostra alcune semplici opzioni per la condivisione nel momento in cui si trascina una foto su di essa

Ricordiamo che se fino a questo momento OriginOS è stata un’esclusiva dei dispositivi di Vivo commercializzati in Cina, per la prima volta con questa nuova versione verrà lanciata a livello globale, prendendo così il posto dell’interfaccia chiamata Funtouch.

OriginOS 6, che è basata su Android 16, sarà presentata ufficialmente in Cina il 10 ottobre mentre per la versione globale ci sarà da attendere sino al 15 ottobre.