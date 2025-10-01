Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi offerti dal colosso di Mountain View e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Pixel Launcher.

Pare, infatti, che Google stia valutando la possibilità di ripristinare un utile collegamento in Pixel Launcher che consente agli utenti di digitare il nome di un’app e di aprirla rapidamente senza lasciare la tastiera.

Una modifica in vista per Google Pixel Launcher

Al momento, digitare qualsiasi cosa nel Pixel Launcher rappresenta una sorta di preludio alla ricerca sul Web: il pulsante nell’angolo in basso a destra della tastiera ha un’icona a forma di lente di ingrandimento ed è pertanto necessario sollevare la mano dalla tastiera (o usarne un’altra) e toccare per avviare le applicazioni.

Stando ad alcune segnalazioni, qualche utente ha iniziato a vedere i risultati delle app evidenziati nella riga superiore, con la scritta “Apri” nel campo di testo mentre il pulsante nell’angolo rimane una freccia per avviare l’applicazione.

Ricordiamo a tal proposito che prima di Android 13 QPR1 l’apertura dell’app era il comportamento predefinito (così come su iOS) ma con l’aggiornamento di dicembre 2022 il team di sviluppatori di Google ha introdotto una ricerca combinata sul Web e sul dispositivo.

Ad oggi ci sono solo poche segnalazioni sul ripristino del comportamento di apertura per quello che molto probabilmente è frutto di un aggiornamento lato server. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire se quello che allo stato attuale pare essere solo un test diventerà una novità destinata a tutti gli utenti.