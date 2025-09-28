Per gli amanti dello sport, DAZN è un servizio ormai irrinunciabile. Nel tempo ha arricchito infatti la sua offerta televisiva ed oggi, con l’abbonamento Full (quello intero) offre l’intera programmazione calcistica e un’ampia scelta di altri sport in streaming, includendo tutta la Serie A Enilive, Serie BKT, i canali Eurosport (tennis, ciclismo, sport invernali), UFC, boxe, NFL e non solo. Un servizio tanto completo quanto costoso dato che di listino, l’abbonamento mensile ha un costo pari a 44,99€ al mese.

Fortunatamente però ci vengono incontro occasionalmente delle offerte allettanti, come quella attuale che propone proprio l’abbonamento completo DAZN Full al prezzo scontato di 19,99€ al mese per 12 mesi, questo significa che in un anno pagherete 239,88 euro anziché 539,88 euro, con un risparmio di oltre il 50%, ben 300 euro in meno. Come? Ve lo spieghiamo di seguito.

Attiva DAZN Full in sconto a 19,99 euro al mese, fai il login per verificare l’idoneità

DAZN Full a meno di 20 euro al mese: ottimo prezzo

La nuova promozione, come sottolineato in apertura, riguarda il piano DAZN Full che permette l’accesso a tutto il catalogo della piattaforma e, quindi, consente agli utenti di seguire tutte le partite di Serie A, la serie B e gli altri sport in diretta streaming. Questo piano viene ora proposto al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi.

Sfruttando l’offerta è possibile ottenere un risparmio di 15 euro al mese rispetto al piano DAZN Full annuale con pagamento mensile e di 25 euro al mese rispetto al piano mensile. Si tratta, quindi, di un’occasione per chi non ha ancora un abbonamento a DAZN.

L’offerta in questione è valida fino al prossimo 5 ottobre ed è riservata al piano Full in versione mensile (quindi con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso), senza l’obbligo di mantenere attivo l’abbonamento a scadenza dei 12 mesi. Chiaramente è usufruibile poi per l’utilizzo anche da mobile come Smartphone e Tablet Android attraverso l’applicazione dedicata disponibile sul Google Play Store, oltre che da dispositivi Apple come iPhone e iPad (usando l’app disponibile sull’App Store).

Da segnalare che l’offerta è valida solo per utenti selezionati che DAZN sta contattando via mail in queste ore, ma potreste anche non aver ricevuto la mail ed essere comunque idonei. In genere DAZN le propone agli account inattivi da un po’ di tempo. Per verificare la possibilità di attivare l’offerta a prezzo scontato vi basta premere sul link qui di sotto ed effettuare l’accesso con il vostro account.

Nell’immagine promozionale che DAZN mostra al login agli utenti selezionati, la data di scadenza riportata in alto è riferita alla promo precedente (21 settembre). Leggendo le note sottostanti, però, è possibile verificare che la promo in corso è effettivamente valida fino al prossimo 5 ottobre 2025.