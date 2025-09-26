Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android: stiamo parlando della versione 2.25.27.5.

WhatsApp Beta migliora gli aggiornamenti di stato

Nelle scorse settimane è emerso che tra le funzioni in sviluppo vi era anche quella studiata per consentire agli utenti di ricondividere gli aggiornamenti di stato dei propri contatti.

Il team di WhatsApp ha sviluppato questa funzionalità in modo che l’opzione di ricondivisione appaia solo quando l’autore originale l’ha esplicitamente abilitata nelle impostazioni sulla privacy, garantendo così il ​​pieno controllo su come i propri aggiornamenti possono essere distribuiti.

Ebbene, con la versione 2.25.27.5 beta per Android scopriano che sono iniziati i test di questa funzione con alcuni utenti.

In pratica, il team di WhatsApp ha aggiunto un apposito pulsante nella schermata dell’editor per la modifica degli aggiornamenti di stato che consente agli utenti di decidere se possono essere ricondivisi da altri.

Questo pulsante si trova nello stesso menu in cui normalmente si seleziona il pubblico per lo stato e il suo posizionamento all’interno di questa interfaccia familiare garantisce che gli utenti possano trovare e gestire facilmente l’opzione.

E così, se l’autore abilita la ricondivisione, qualsiasi contatto che può visualizzare lo stato in base ai filtri di privacy scelti avrà anche la possibilità di condividerlo sul proprio feed di stato.

Al momento non si sa quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

