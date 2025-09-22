Il momento giusto per acquistare una TV secondaria, magari per la cucina o la camera da letto, è finalmente arrivato. Grazie a una promozione lampo, l’Android TV SHARP da 24 pollici crolla di prezzo su Amazon, raggiungendo il suo minimo storico con uno sconto di quasi il 45%. Non si tratta del solito televisore di piccole dimensioni con funzionalità limitate, ma di una vera e propria Smart TV basata su Android 11, completa di tutte le caratteristiche necessarie per un’esperienza multimediale moderna e versatile. Un’opportunità eccellente per chi cerca un dispositivo compatto senza rinunciare alla tecnologia. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa imperdibile promozione.

Android TV Sharp: completa in un formato compatto

Questa Android TV SHARP si distingue immediatamente per il suo design frameless su tre lati, che massimizza la superficie di visione e conferisce un aspetto moderno ed elegante, perfetto per qualsiasi ambiente. Sebbene le dimensioni siano contenute, il pannello LED da 24 pollici con risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel) offre immagini nitide e colori brillanti, ideali per la visione di programmi televisivi, film e serie in streaming.

Il vero punto di forza di questo modello è il sistema operativo Android 11. A differenza di molte TV economiche con software proprietari lenti e macchinosi, qui avrete accesso completo al Google Play Store, con migliaia di app scaricabili, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molte altre. La presenza del Chromecast integrato permette di trasmettere contenuti da smartphone, tablet o PC con un semplice tocco, mentre l’Assistente Google consente di controllare il televisore e cercare contenuti utilizzando la propria voce. La dotazione tecnica è sorprendentemente ricca:

Sistema Operativo : Android 11 con accesso a tutte le principali app di streaming.

: Android 11 con accesso a tutte le principali app di streaming. Connettività : Ben 3 porte HDMI 2.1 , 2 porte USB , Wi-Fi e Bluetooth per collegare console, soundbar e altri dispositivi.

: Ben , , Wi-Fi e Bluetooth per collegare console, soundbar e altri dispositivi. Audio : Supporto a Dolby Digital Plus e Dolby AC-4 per un suono più chiaro e coinvolgente.

: Supporto a e Dolby AC-4 per un suono più chiaro e coinvolgente. Sintonizzatore: Digitale terrestre e satellitare DVB-T2/S2, pienamente compatibile con i nuovi standard di trasmissione.

L’offerta Amazon: prezzo al minimo storico

Questa promozione rende la Smart TV Android SHARP un acquisto quasi obbligato per chi necessita di un secondo televisore funzionale e moderno. Il prezzo di listino, fissato a 209,90 €, era già competitivo, ma l’offerta attuale su Amazon lo porta a un livello di convenienza eccezionale.

Il televisore è infatti disponibile al prezzo scontato di soli 118,99 €, con un risparmio netto di ben 90,91 € rispetto al prezzo originale. Si tratta di uno sconto effettivo del 43%, che posiziona questo modello come una delle migliori scelte in assoluto nella sua categoria. L’offerta è valida per la colorazione nera e, come spesso accade per promozioni di questa entità, potrebbe essere limitata nel tempo o fino a esaurimento scorte. La spedizione è gestita da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità nella consegna.

