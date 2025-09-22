Ora che il team di sviluppatori di Samsung ha iniziato a rilasciare One UI 8 per i vari device dell’azienda, i riflettori di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori inizano ad essere puntati sulla prossima versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano: stiamo ovviamente parlando di One UI 8.5.

Destinata a fare il suo esordio ufficiale sulla serie Samsung Galaxy S26, One UI 8.5 dovrebbe essere un aggiornamento decisamente più importante rispetto a One UI 8 e tra le novità che dovrebbero essere aggiunte pare vi sia anche una funzionalità molto apprezzata dagli utenti Google Pixel.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Scoperta una nuova funzione di One UI 8.5

Stando a quanto è possibile apprendere da un firmware leak di One UI 8.5, il team di sviluppatori di Samsung è al lavoro su una funzione che ricorda quella di Google chiamata Call Screen.

Al momento il colosso coreano offre agli utenti uno strumento per la gestione delle chiamate basato su Bixby e in virtù del quale è possibile toccare un apposito pulsante durante una telefonata in arrivo per chiedere al chiamante le sue intenzioni prima di decidere se rispondere. La soluzione di Google funziona in modo leggermente diverso, in quanto si attiva automaticamente in caso di sospetto spam, numeri falsi o chiamate da parte di nuovi utenti mentre non si abilita per i contatti salvati.

La nuova funzionalità di Samsung, chiamata Call Screening, dovrebbe essere in grado di rilevare le chiamate sospette e rispondere automaticamente ad esse, mostrando una trascrizione testuale di ciò che dice il chiamante senza la necessità di premere il pulsante dell’attuale sistema (che comunque dovrebbe rimanere disponibile per coloro che lo dovessero preferire).

Ecco le stringhe che contengono riferimenti alla nuova funzionalità di One UI 8.5:

<string name=”cu_call_screening_title”>Call screening</string>

<string name=”cu_call_screening_auto_response_title”>Auto answer to scam calls only</string>

<string name=”cu_call_screening_description”>Let an AI assistant answer calls and ask the caller who they are and why they’re calling. You can still answer or continue with Text call while AI assistant is answering the call. You can see the conversation without accepting the call.</string>

<string name=”cu_call_screening_description_additional”>AI assistant will answer calls automatically when Do not disturb is turned on.</string

<string name=”cu_call_screening_language_description”>Select a language for Call screening.</string>



Stando a quanto si apprende, inoltre, l’assistente IA potrebbe rispondere automaticamente alle chiamate quando è abilitata la Modalità Non disturbare.

Resta da capire se tale funzionalità sarà limitata ad alcuni Paesi o se, al contrario, sarà disponibile a livello globale.