Un top di gamma con 512GB di memoria e l’ultimo processore Snapdragon 8 Elite a meno di 700€ sembra un’utopia, ma l’offerta di oggi la trasforma in realtà. Xiaomi 15, nella sua configurazione più potente da 12GB/512GB, crolla a un prezzo incredibile sullo store ufficiale, con uno sconto che supera il 40% sul prezzo di listino ufficiale. Si tratta di un’opportunità eccezionale per mettere le mani su un dispositivo che non scende a compromessi su nessun fronte, dalla potenza bruta al comparto fotografico curato da Leica. Un’occasione da non sottovalutare per chi cerca prestazioni assolute. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini dell’offerta.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Xiaomi 15: un concentrato di tecnologia e prestazioni

Il cuore pulsante di Xiaomi 15 è il recentissimo chipset Snapdragon 8 Elite, una piattaforma mobile che garantisce performance fulminee in ogni scenario, dal gaming più spinto al multitasking intensivo, mantenendo un’ottima efficienza energetica. A supporto del processore troviamo ben 12GB di RAM LPDDR5X e, soprattutto, 512GB di memoria interna UFS 4.0, la tecnologia più veloce attualmente disponibile, che assicura tempi di caricamento e trasferimento dati ridotti al minimo.

Il display è un pannello CrystalRes AMOLED da 6.36 pollici con risoluzione di 2670 x 1200 pixel e refresh rate adattivo da 1 a 120Hz, capace di offrire immagini nitide, colori vibranti e una fluidità impeccabile. Il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Leica, è uno dei fiori all’occhiello del dispositivo, con un sensore principale da 50MP che cattura dettagli incredibili e l’intelligenza artificiale di Xiaomi HyperAI che ottimizza ogni scatto. La batteria da 5240 mAh garantisce un’autonomia solida, mentre il vetro Xiaomi Shield Glass protegge il dispositivo con efficacia.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : 6,36″ CrystalRes AMOLED, 2670 x 1200 pixel, 1-120Hz

: 6,36″ CrystalRes AMOLED, 2670 x 1200 pixel, 1-120Hz Processore : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite Memoria : 12GB RAM LPDDR5X

: 12GB RAM LPDDR5X Archiviazione : 512GB UFS 4.0

: 512GB UFS 4.0 Fotocamera : Tripla camera con ottiche Leica, sensore principale da 50MP

: Tripla camera con ottiche Leica, sensore principale da 50MP Batteria : 5240 mAh

: 5240 mAh Altro: Dual SIM, NFC, Xiaomi Shield Glass

Per ulteriori dettagli: Scheda tecnica Xiaomi 15

Dettagli di un’offerta imperdibile

L’opportunità di acquistare Xiaomi 15 5G a questo prezzo arriva direttamente dallo store ufficiale Xiaomi, dove viene proposto a una cifra record. Il prezzo di listino di 1.099,90€ viene letteralmente polverizzato, portando il dispositivo a soli 629€. Per ottenere lo sconto è sufficiente fare il login allo store, aggiungerlo a carrello e andare al carrello stesso per vedere gli sconti automatici applicati a cui dovrete aggiungere lo sconto del 10% usando il coupon TOPNEG10.

Si tratta di un risparmio netto di 470€, corrispondente a uno sconto di oltre il 42%. L’offerta si riferisce a tutte le colorazioni (Bianca e Nera) con 12GB di RAM e 512GB di storage, rendendola una delle promozioni più aggressive mai viste per un flagship lanciato da poco. Inoltre, direttamente a carrello, vedrete apparire uno Xiaomi Watch S3 in omaggio, a zero euro.

Acquista Xiaomi 15 5G (12/512GB) su Xiaomi Store a 629€ invece di 1.099,90€con sconto in pagina, sconto a carrello e coupon TOPNEG10. Inoltre in omaggio direttamente a carrello lo smartwatch Xiaomi Watch S3 Silver con sconto in pagina, sconto a carrello e. Inoltre in omaggio direttamente a carrello lo smartwatch Xiaomi Watch S3 Silver

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.