Manca ormai poco meno di un mese al debutto ufficiale di OnePlus 15, il nuovo modello di smartphone top di gamma della compagnia cinese. Nel frattempo, un nuovo leak emerso recentemente in Rete avrebbe svelato risvolti decisamente interessanti relativi alla scocca di rivestimento di OnePlus 15: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus 15: il telaio in ceramica che sorprende

Un nuovo report proveniente dall’informatore Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo suggerirebbe una scocca in alluminio con rivestimento in ceramica per OnePlus 15 ben più resistente del titanio. Entrando nel merito tecnico, si parlerebbe in questo caso di una resistenza superiore di addirittura 4 volte rispetto alla controparte in titanio, garantendo così un’ottima durabilità nel tempo.

Si tratterebbe dunque di una scelta decisamente in controtendenza rispetto alle altre compagnie produttrici, che hanno spesso e volentieri adottato il titanio come materiale per il loro segmento premium. Un esempio tra tutti è il nuovo iPhone Air, il modello ultrasottile della compagnia di Cupertino che al netto del suo spessore ultraridotto (pari a 5,6 millimetri) ha superato con successo tutti i test di resistenza, grazie alla sua scocca in titanio.

Tra i punti di forza del nuovo OnePlus 15 ricordiamo la possibile batteria da 7000 mAh di capacità, che andrà ad alimentare un display con frequenza d’aggiornamento pari a 165 Hz. Alcuni (potenziali) passi indietro invece per il comparto fotocamere, data la presunta separazione con l’azienda Hasseblad, probabilmente riconducibile alla volontà da parte della compagnia di ridurre i costi di produzione per unità. I recenti benchmark del portale Geekbench confermerebbero poi la presenza sotto il cofano del nuovo chip top di gamma Snapdragon 8 Elite Gen 5, con un notevole miglioramento nelle prestazioni, almeno sulla carta.

Vi ricordiamo che il debutto del nuovo OnePlus 15 è previsto per il mese di ottobre, almeno per quel che riguarda il mercato cinese d’origine: bisognerà invece attendere qualche mese in più per il lancio sui mercati di tutto il mondo. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti e delucidazioni ufficiali in merito direttamente da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.