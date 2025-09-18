Mattel163, il celebre studio nato dalla joint venture tra il colosso dei giocattoli Mattel e il gigante cinese del gaming NetEase, ha lanciato oggi UNO Wonder, l’ultimo capitolo della famosa saga di carte UNO. Il nuovo titolo, disponibile globalmente su App Store e Google Play, promette ore di divertimento in modalità offline, senza necessità di connessione, e un’esperienza di gioco dinamica e avvincente per utenti di ogni età.

Viaggiare per il mondo con UNO Wonder: nuove carte, boss battle e avventure offline

UNO Wonder porta i giocatori in un vero e proprio tour globale senza muoversi dal divano, con oltre 3.000 livelli PvE ambientati in più di 100 località iconiche, da Cape Town a Monte Carlo fino alla Costa Rica. Ogni tappa propone sfide uniche e la possibilità di collezionare sticker e curiosità culturali, creando un diario di viaggio digitale che accompagna i giocatori lungo tutto il percorso.

Il gioco introduce nove nuove carte azione, tra cui la potente SHARK, che “divora” la carta successiva giocata, e NUMBER TORNADO, capace di scartare tutte le carte numerate da 0 a 9 presenti in mano, arricchendo le dinamiche classiche di UNO e offrendo strategie e colpi di scena anche ai giocatori più esperti.

Non mancano le boss battle epiche, con avversari come il Re Polpo, pirati e sirene, che rendono ogni livello un’avventura unica. Il gameplay è pensato per essere rilassante e fruibile offline, permettendo di godersi le partite al proprio ritmo, senza pressioni, mentre la modalità multiplayer online consente di sfidare amici e familiari in tutto il mondo.

Devin Nambiar, COO di Mattel163, spiega che UNO Wonder rappresenta “un’esperienza innovativa che combina la classica dinamica di UNO con una progressione PvE ambientata in luoghi iconici del mondo. I giocatori potranno divertirsi offline o online, vivendo l’avventura a loro ritmo e scoprendo nuove carte e sfide”.

Download e disponibilità di UNO Wonder

UNO Wonder è ora disponibile per il download su dispositivi mobili, sia per iOS che per Android, offrendo un’esperienza di gioco versatile e accessibile a tutti. Per scaricare il gioco su Android, è sufficiente cliccare sul badge seguente: