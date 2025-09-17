Bellroy ha ufficialmente reso disponibile da oggi, 16 settembre 2025, la sua nuova collezione realizzata con INNOVERA, un materiale bio-based sviluppato da Modern Meadow che promette di ridefinire il concetto di accessorio premium. La linea include cover per smartphone, portafogli, custodie per AirPods e altri accessori quotidiani, tutti caratterizzati da un design elegante e da un’impronta sostenibile.
INNOVERA è un materiale innovativo, progettato per replicare l’aspetto e la sensazione del cuoio tradizionale ma con caratteristiche migliorative. È composto da proteine vegetali, biopolimeri e nylon riciclato post-consumo, con oltre l’80% di carbonio proveniente da fonti rinnovabili. Questo lo rende una soluzione cruelty-free e a basso impatto ambientale, senza rinunciare alla qualità. Rispetto alla pelle animale, INNOVERA garantisce una maggiore resistenza all’usura, una leggerezza superiore e la capacità di mantenere nel tempo la sua morbidezza e il suo aspetto originale.
Secondo Bellroy, la durabilità del materiale lo rende ideale per oggetti soggetti a forte utilizzo quotidiano, come le cover per smartphone e i portafogli. Andy Fallshaw, co-fondatore del brand, ha sottolineato l’impegno dell’azienda verso soluzioni che possano affrontare sfide ambientali concrete: “Crediamo che INNOVERA superi la pelle tradizionale in diversi aspetti, dalla resistenza alla possibilità di modulare estetica e tatto. Siamo entusiasti di portare questo materiale innovativo ai nostri clienti in tutto il mondo”.
La collezione INNOVERA segna anche un passo strategico per Bellroy, che da anni lavora per ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti attraverso la certificazione B-Corp e l’utilizzo di materiali sostenibili. Con INNOVERA, il marchio australiano dimostra di poter coniugare design, funzionalità e responsabilità ambientale in un’unica proposta.
INNOVERA: design premium con un’anima green
La nuova collezione firmata Bellroy porta INNOVERA in una gamma di accessori quotidiani, pensati per chi cerca design elegante, funzionalità e materiali più responsabili. Dalle cover per iPhone ai portafogli MagSafe, fino alle custodie per AirPods e ai portachiavi, ogni articolo mantiene la cura per i dettagli tipica del marchio australiano, ma con l’innovazione di un materiale bio-based che unisce estetica e durabilità.
Di seguito tutti i prodotti disponibili:
- INNOVERA Phone Case: compatibile con iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Disponibile nei colori Black, Tahini, Butterscotch e Lilac Haze a partire da 49 euro.
- INNOVERA Mag Wallet: portafoglio con aggancio MagSafe universale per tutti gli iPhone compatibili. Colori: Black, Tahini, Butterscotch e Lilac Haze a partire da 49 euro.
- INNOVERA Pod Jacket Pro: custodia per AirPods Pro 3. Colori: Tahini e Lilac Haze, a 45 euro.
- INNOVERA Key Cover e Key Cover Plus: accessorio portachiavi disponibile in Tahini, a partire da 55 euro.
- INNOVERA Under Cover: cover protettiva in colore Tahini, a 85 euro.
- INNOVERA Passport Cover: copertina per passaporto in Tahini, a 109 euro.
