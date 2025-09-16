I tracker Find Hub sono ormai ampiamente disponibili ma molti di quelli da portafoglio, ossia con le dimensioni di una carta di credito, sono un po’ spessi ed è qui che entra in gioco UGREEN, che nelle scorse ore ha lanciato una propria soluzione.

Il nuovo tracker Find Hub di UGREEN, infatti, si caratterizza per poter vantare le dimensioni di una carta di credito, incluso lo spessore, il tutto senza rinunciare ad una batteria che dovrebbe essere in grado di garantire una durata di 5 anni.

Le principali caratteristiche del nuovo tracker di UGREEN

UGREEN FineTrack Slim G Smart Finder, questo il nome del nuovo accessorio, può contare su uno spessore di appena 1,7 mm ed è in grado di resistere alla polvere e all’acqua (ha una certificazione IP68).

Già disponibile da alcuni mesi in versione per iPhone, adesso è arrivato anche nella variante destinata ai dispositivi basati su Android, consentendo così agli utenti di sfruttarlo come localizzatore di oggetti (può essere utilizzato per tracciare di tutto, dalle chiavi al portafoglio, da una borsa al passaporto, da un bagaglio ad una bicicletta), il tutto con la sicurezza garantita dalla certificazione Find Hub.

Attraverso l’app Find Hub sullo smartphone Android gli utenti potranno far emettere all’altoparlante incorporato del tracker un suono fino a 80 dB, così da aiutarli a trovare l’oggetto desiderato.

Il tallone d’Achille del nuovo tracker di UGREEN è rappresentato dalla batteria, che non è ricaricabile e ciò significa che, una volta scaricata del tutto (ciò dovrebbe avvenire dopo 5 anni), l’accessorio non potrà più essere usato.

UGREEN FineTrack Slim G Smart Finder dovrebbe essere presto disponibile su Amazon, ove è già stata pubblicata la relativa pagina (la trovate qui).