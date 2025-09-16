Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente Meizu 22, nuovo modello di smartphone di fascia media inizialmente previsto per il mese di agosto: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità nel dettaglio.

Meizu 22: specifiche tecniche e prezzi

Il nuovo smartphone di casa Meizu misura 190 grammi, con uno spessore di 8,15 millimetri: presente anche un bottone dedicato esclusivamente alle funzionalità di intelligenza artificiale, con la possibilità di accedere a più di 20 scorciatoie con un solo tocco.

Sul lato anteriore troviamo un display da 6,3 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K e il supporto alla frequenza d’aggiornamento adattiva da 120 Hz, oltre che un picco di luminosità pari a 6000 nit. Il pannello supporta inoltre la tecnologia RuRan Eye Protection, per garantire la salute visiva dopo un’esposizione prolungata allo schermo. Presente inoltre un sensore 3D a ultrasuoni per il riconoscimento delle impronte digitali, utile per lo sblocco del dispositivo.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore principale da 50 megapixel in formato 1/1.3 pollici con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore a periscopio Sony IMX882 da 50 megapixel, un sensore ultrawide da 50 megapixel e un sensore frontale da 50 megapixel.

Al suo interno troviamo il chip Snapdragon 8s Gen 4, alimentato da una batteria da 5500 mAh di capacità con il supporto alla ricarica via cavo da 80 W di potenza e la ricarica wireless da 66 W di potenza. A muovere il tutto troviamo l’interfaccia proprietaria Flyme AIOS 2, che porta con sè diverse funzionalità supportate dall’intelligenza artificiale. Per chi possiede un veicolo, poi, viene in aiuto Flyme Auto 2, grazie ad una piena integrazione con l’ecosistema creato da Meizu.

Confermate le certificazioni IP66 e IP68, che ne attestano la resistenza all’acqua e alla polvere. Oltre al modello standard, in Cina viene venduta una variante, intitolata “Return to China Flagship Limited Edition“, con un’interfaccia personalizzata e una cover posteriore a tema.

Il nuovo Meizu 22 sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 19 settembre, nelle colorazioni Love Pink, Unlimited Black e Meizu White, nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 2999 yuan (circa 356 euro)

16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 3299 yuan (circa 392 euro)

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 3399 yuan (circa 404 euro)

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 3699 yuan (circa 440 euro)

16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna a 4199 yuan (circa 499 euro)

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, edizione Return to China Flagship Limited Edition a 4199 yuan (circa 499 euro)

Ad oggi non conosciamo ancora una data d’uscita ufficiale prevista per il mercato europeo. Non ci resta quindi che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali in merito da parte di Meizu, certi del loro arrivo nel corso dei prossimi giorni o settimane.