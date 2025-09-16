Il Google Pixel Watch 3 è il protagonista dell’offerta del giorno su Amazon. Lo smartwatch di Google, infatti, registra un nuovo calo di prezzo, raggiungendo il suo nuovo minimo storico sullo store. Si tratta di un’occasione molto interessante per chi ha uno smartphone Android e vuole abbinarci un nuovo smartwatch. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Google Pixel Watch 3 al minimo su Amazon

Lo sconto in corso su Amazon consente agli utenti interessati al Google Pixel Watch 3 di poter completare l’acquisto con un prezzo ridotto fino al minimo. La versione da 41 mm è ora disponibile a 249 euro mentre quella da 45 mm è disponibile a 299 euro. Entrambe le varianti sono dotate di connettività Bluetooth e Wi-Fi.

I prezzi indicati valgono solo per alcune colorazioni (le altre costano qualche euro in più). Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Ricordiamo che lo smartwatch di Google è dotato di un display LTPO AMOLED con luminosità di picco di 2000 nits. Sotto la scocca troviamo il chip Qualcomm SW5100, supportato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il dispositivo può sincronizzare notifiche, messaggi e chiamate con lo smartphone e garantisce anche l’accesso a una lunga serie di funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’allenamento.

Per sfruttare le promozioni, destinate a durare solo per un breve periodo, basta premere sul link della variante desiderata, qui di sotto.