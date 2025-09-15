Manca ormai poco al debutto del prossimo top di gamma della compagnia produttrice cinese, OnePlus 15, che potrebbe portare diverse novità significative nel suo aspetto e nella struttura del modulo fotocamere. Nel frattempo, un nuovo leak trapelato in rete mostrerebbe il presunto design del nuovo top di gamma: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus 15: il (presunto) design svelato da un render

Grazie ad un recente post sulla piattaforma social Weibo, siamo venuti a conoscenza del – possibile – design del nuovo OnePlus 15. Il nuovo top di gamma di casa OnePlus potrebbe dunque dire addio al modulo fotocamere circolare, abbracciando invece una forma maggiormente squadrata, che strizza decisamente l’occhio ai modelli di iPhone Pro che abbiamo visto fino allo scorso anno.

Nonostante i render mostrino esclusivamente il lato posteriore, è presumibile aspettarsi un display piatto da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento pari a 165 Hz. Il nuovo modello sarà disponibile verosimilmente in tre colorazioni, vale a dire Dune (la prima variante in foto, partendo da destra), Absolute Black e Mist Purple.

Tra le novità più importanti che verranno introdotte quest’anno da OnePlus 15 ricordiamo l’adozione del nuovo chip top di gamma di Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, e un nuovo comparto fotografico proprietario, a seguito del presunto termine della collaborazione con Hasselblad. Al suo interno troveremo probabilmente una batteria da 7000 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica via cavo da 120 W di potenza e la ricarica wireless da 50 W di potenza.

Il nuovo modello di smartphone dovrebbe vedere la luce sul mercato cinese entro il mese di ottobre, per poi approdare in un secondo momento sul mercato globale entro i primi mesi del 2026. Come sempre vi invitiamo a prendere con la dovuta cautela tali informazioni (e annessi render trapelati), trattandosi per il momento di pure e semplici indiscrezioni che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice cinese. Non ci rimane a questo punto che attendere i prossimi risvolti comunicati da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.