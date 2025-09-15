Counterpoint Research ha pubblicato la classifica dei dieci smartphone più venduti nel corso del secondo trimestre del 2025, periodo che ha visto trionfare la serie Apple iPhone 16.

E così i tre modelli del melafonino che hanno dominato il primo trimestre si confermano pure per il secondo nelle medesime posizioni, rispettivamente iPhone 16, iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Pro.

C’è spazio anche per gli smartphone Android

La classifica di Counterpoint Research presenta anche degli smartphone Android, come ad esempio nella quarta e nella quinta posizione, occupate rispettivamente dagli economici Samsung Galaxy A16 5G e Samsung Galaxy A06 4G, seguiti in sesta posizione da iPhone 16e e in settima posizione da un altro modello economico come Samsung Galaxy A16 4G.

Per trovare il primo smartphone Android di fascia premium è necessario arrivare all’ottava posizione, occupata da Samsung Galaxy S25 Ultra (nel trimestre precedente era al settimo posto).

Le ultime due posizioni della classifica di Counterpoint Research sono occupate da REDMI 14C 4G e da 1Phone 15.

Tra gli aspetti più interessanti di questa classifica vi è senza dubbio il risultato fatto registrare dai Samsung Galaxy A16 5G e Galaxy A06 4G, che sono stati capaci di vendere più di iPhone 16e, l’ultimo modello economico (si fa per dire) di Apple.

È interessante notare, inoltre, che il classico duopolio tra Apple e Samsung è stato disturbato da REDMI, che con REDMI 14C 4G è riuscito a vendere più unità di iPhone 15.

Bisogna tuttavia sottolineare che, eccezion fatta per Samsung Galaxy S25 Ultra, gli altri smartphone Android presenti in questa classifica sono modelli economici mentre quelli di Apple sono telefoni di fascia alta o addirittura premium. Ed è su questo aspetto che dovranno lavorare ancora molto i produttori di smartphone Android.