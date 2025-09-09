Nei giorni scorsi la community di utenti Android appassionati di personalizzazione ha dovuto dire addio ad uno dei launcher più popolari, ossia Nova Launcher e pare che le soluzioni concorrenti non abbiano alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa opportunità di crescita.
Ci riferiamo, in particolare, a Smart Launcher, il cui team di sviluppatori è pronto ad accogliere a braccia aperte gli utenti di Nova Launcher che stanno provando in questi giorni una sensazione di abbandono.
E così, attraverso un post sul sito ufficiale, il team di questo launcher ha reso noto di essere consapevole di quanto Nova sia stato importante per i suoi utenti e l’obiettivo di questa software house è offrire un’app che sembri familiare e al tempo stesso ricca di nuove possibilità.
I punti di forza di Smart Launcher
Il post pubblicato dal team di Smart Launcher rappresenta una sorta di guida dedicata a coloro che si stanno avvicinando a questo launcher e desiderano togliersi qualche dubbio: si tratta, infatti, di una raccolta di domande e risposte alle domande più frequenti (dalle scorciatoie con le gesture al supporto ai dock, dalle scorciatoie delle app e alla raccolta di dati analitici).
Tra i dettagli più interessanti che vengono forniti vi sono quelli relativi agli aggiornamenti (a dire degli sviluppatori, nel corso del 2024 sono stati rilasciati ben 51 update) e quelli relativi alla versione 7, già annunciata e che sarà gratuita per gli utenti esistenti.
Inoltre, gli sviluppatori si impegnano ad implementare entro i prossimi 12 mesi le seguenti funzionalità:
- lo scorrimento infinito nella homepage
- le azioni rapide per le cartelle
- l’accesso all’esperienza di ricerca dal drawer
- più opzioni di personalizzazione delle cartelle
- l’importazione del backup da Nova
Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare Smart Launcher, potete scaricarlo dal Google Play Store attraverso il seguente badge: