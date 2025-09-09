Nei giorni scorsi la community di utenti Android appassionati di personalizzazione ha dovuto dire addio ad uno dei launcher più popolari, ossia Nova Launcher e pare che le soluzioni concorrenti non abbiano alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa opportunità di crescita.

Ci riferiamo, in particolare, a Smart Launcher, il cui team di sviluppatori è pronto ad accogliere a braccia aperte gli utenti di Nova Launcher che stanno provando in questi giorni una sensazione di abbandono.

E così, attraverso un post sul sito ufficiale, il team di questo launcher ha reso noto di essere consapevole di quanto Nova sia stato importante per i suoi utenti e l’obiettivo di questa software house è offrire un’app che sembri familiare e al tempo stesso ricca di nuove possibilità.

I punti di forza di Smart Launcher

Il post pubblicato dal team di Smart Launcher rappresenta una sorta di guida dedicata a coloro che si stanno avvicinando a questo launcher e desiderano togliersi qualche dubbio: si tratta, infatti, di una raccolta di domande e risposte alle domande più frequenti (dalle scorciatoie con le gesture al supporto ai dock, dalle scorciatoie delle app e alla raccolta di dati analitici).

Tra i dettagli più interessanti che vengono forniti vi sono quelli relativi agli aggiornamenti (a dire degli sviluppatori, nel corso del 2024 sono stati rilasciati ben 51 update) e quelli relativi alla versione 7, già annunciata e che sarà gratuita per gli utenti esistenti.

Inoltre, gli sviluppatori si impegnano ad implementare entro i prossimi 12 mesi le seguenti funzionalità:

lo scorrimento infinito nella homepage

le azioni rapide per le cartelle

l’accesso all’esperienza di ricerca dal drawer

più opzioni di personalizzazione delle cartelle

l’importazione del backup da Nova

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare Smart Launcher, potete scaricarlo dal Google Play Store attraverso il seguente badge: