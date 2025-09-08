Il 12 settembre, Milano diventa il palcoscenico del nuovo OPPO Reno14, lo smartphone che promette di rivoluzionare la fotografia notturna e la socialità urbana. L’evento prende vita sul rooftop Vertigo, nel cuore creativo di Via Tortona, dando il via a un tour nazionale che toccherà anche Napoli e Roma.

L’iniziativa trasforma i rooftop più esclusivi in spazi immersivi dove tecnologia, lifestyle e nightlife si fondono. Gli ospiti potranno scoprire da vicino le funzionalità innovative del Reno14, scattare foto in condizioni di luce difficili e condividere le proprie immagini con gli hashtag ufficiali #OPPOReno14Series e #CatchTheVibe. Tra corner fotografici, installazioni luminose e DJ set, OPPO celebra la capacità del suo nuovo smartphone di catturare volti, emozioni e vibrazioni della città in scatti autentici e memorabili.

OPPO Reno14: tecnologia e socialità sui rooftop più esclusivi

Il tour nazionale di OPPO Reno14 rappresenta un nuovo modo di vivere gli smartphone: non solo strumenti tecnologici, ma veri e propri compagni di esperienza urbana. L’evento si sviluppa in tre fasi principali.

Discovery: i partecipanti possono esplorare le funzionalità avanzate del Reno14, dalla fotocamera notturna al design ergonomico, scoprendo come lo smartphone catturi ogni sfumatura di luce e atmosfera. Create & Share: i corner fotografici offrono un’opportunità unica di scattare la propria “glow photo”, stampare l’immagine e condividerla sui social. Gli hashtag #OPPOReno14Series e #CatchTheVibe diventano il filo conduttore di un’esperienza social immersiva, che trasforma il rooftop in uno spazio di creatività collettiva. Celebrate: installazioni luminose, cocktail e DJ set completano l’esperienza, creando un’atmosfera vibrante e contemporanea. Come sottolinea Jessica Chuang, Italy CMO di OPPO, Milano è il punto di partenza perfetto grazie al suo dinamismo internazionale, pronta a illuminarsi di nuove vibrazioni. Dopo Milano, il tour raggiungerà Napoli il 14 settembre e Roma il 16, trasformando le notti italiane in un viaggio di luce, innovazione e connessione.

L’iniziativa non solo promuove le capacità fotografiche del Reno14, ma racconta anche una visione di socialità moderna, dove tecnologia e lifestyle si incontrano in spazi iconici della città. Per chi vuole vivere l’esperienza e approfittare delle promozioni sul nuovo smartphone, è possibile visitare gli OPPO Store e scoprire tutte le offerte attive.

Offerte speciali OPPO Reno14: tutte le promo attive fino al 30 settembre

In occasione del lancio di OPPO Reno14 in Italia, il brand ha attivato una serie di promozioni speciali valide fino al 30 settembre 2025. Su OPPO Store, chi acquista Reno14 può ottenere un coupon sconto di 50€, oppure di 30€ su Reno14 F e Reno14 FS, semplicemente registrandosi tramite validazione IMEI o iscrivendosi alla newsletter. Ogni ordine include inoltre gadget esclusivi (tote bag e cardholder), la possibilità di acquistare accessori originali a soli 1,99€ e l’opzione di un ulteriore sconto trade-in da 20€. Non mancano vantaggi come il raddoppio dei punti reward e la protezione OPPO Care.

Anche le principali catene retail partecipano con iniziative dedicate:

MediaWorld e Unieuro : bonus extra fino a 50 euro sul trade-in di qualsiasi smartphone usato.

e : bonus extra fino a 50 euro sul trade-in di qualsiasi smartphone usato. Euronics, Expert e Trony: in regalo un caricabatterie OPPO SUPERVOOC da 80W (Reno14) o 45W (Reno14 F e FS).

Per approfondire specifiche tecniche, funzioni e prezzi di Reno14 F e Reno14 FS, è possibile leggere il nostro articolo dedicato.

OPPO Reno14 5G

OPPO Reno14 F 5G

OPPO Reno14 FS 5G