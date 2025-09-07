Con il diffondersi delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tutti i colossi del settore tecnologico hanno iniziato a sviluppare proprie soluzioni e ciò include anche Meta, che ha studiato varie funzionalità IA, una delle quali è sbarcata ora su WhatsApp.

Ci riferiamo alla funzione che introduce gli sfondi basati sull’intelligenza artificiale, in modo da consentire agli utenti di personalizzare la fotocamera e le videochiamate con elementi visivi creativi, il tutto con il supporto di Meta AI.

Una nuova funzione IA per WhatsApp

Il popolare servizio di messaggistica istantanea ha annunciato l’introduzione degli sfondi generati dall’intelligenza artificiale, ossia una nuova opzione che è in grado di sostituire lo sfondo reale quando si usa la fotocamera.

Con gli sfondi generati dall’intelligenza artificiale, invece di dover scegliere tra una serie di opzioni predefinite, gli utenti avranno la possibilità di creare immagini uniche e personalizzate in base alla loro immaginazione, ciò grazie a Meta AI, che è capace di trasformare i suggerimenti scritti in immagini da usare proprio come sfondo.

Per applicare uno sfondo generato dall’IA è sufficiente seguire lo stesso procedimento per sfruttare gli altri effetti visivi di WhatsApp: gli utenti dovranno aprire la fotocamera, toccare il tasto per gli “effetti speciali”, selezionare gli sfondi e scegliere l’opzione per creare con l’intelligenza artificiale, descrivendo lo sfondo desiderato in poche parole (Meta AI genererà quindi un’immagine in tempo reale).

Una volta confermato, il nuovo sfondo andrà a sostituire immediatamente l’ambiente reale visibile sulla fotocamera e il sistema non funzionerà solo quando si usa la fotocamera ma anche durante le videochiamate.

Il team di WhatsApp ci tiene a precisare che l’aggiunta di sfondi generati dall’intelligenza artificiale non influisce sulla sicurezza dei messaggi personali o delle chiamate (che continuano a contare sulla protezione della crittografia end-to-end).

Gli sviluppatori ricordano che, come per qualsiasi funzionalità basata sull’intelligenza artificiale, si potrebbero verificare dei casi in cui le immagini generate non siano accurate o non siano pienamente in linea con la descrizione dell’utente.

Al momento, gli sfondi generati da Meta AI sono disponibili solo per un numero limitato di utenti in alcune lingue (tra cui l’inglese, l’arabo, il francese, l’hindi, l’indonesiano, il portoghese, lo spagnolo, il tailandese e il vietnamita). Il team di WhatsApp ha in programma di espandere gradualmente la funzionalità per ampliare la platea di potenziali utenti.