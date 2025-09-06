Mancano ancora diverse settimane al probabile annuncio della nuova serie di smartphone top di gamma Xiaomi 16, ma nel frattempo alcuni leak potrebbero averne svelato il design del suo lato frontale: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nuova serie Xiaomi 16: il lato frontale svelato da un leak

Non sappiamo effettivamente a quale modello preciso della serie Xiaomi 16 (che comprenderà al suo interno il modello standard, Xiaomi 16 Pro e Xiaomi 16 Pro Max) si riferisca la nuova foto trapelata dai leak in Rete condivisi dall’informatore Ice Universe, ma lo sfondo mostrato rimanderebbe senz’altro all’interfaccia proprietaria HyperOS 3.0, che sarà presumibilmente montata su tutti modelli: ad ogni modo, lo scatto evidenzierebbe soprattutto le cornici particolarmente ridotte e i bordi curvi su tutti e quattro i lati del display.

Ricordiamo che i modelli Xiaomi 16 e Xiaomi 16 Pro condivideranno le stesse dimensioni fisiche, eccezion fatta per qualche miglioria delle specifiche nel caso dell’ultimo, finendo poi con Xiaomi 16 Pro Max, caratterizzato invece da dimensioni più generose.

La nuova serie top di gamma firmata Xiaomi monterà con ragionevole certezza il futuro chip di punta di Qualcomm, Snapdragon 8 Elite 2 (conosciuto anche con il nome di Snapdragon 8 Elite Gen 5), che rappresenterà senz’altro il protagonista di questo segmento per la prossima stagione di smartphone.

Come al solito vi ricordiamo che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere un riscontro ufficiale da parte della compagnia produttrice cinese. Il lancio della nuova serie top di gamma è attualmente previsto entro la fine del mese di settembre, con un debutto (in primis) sul mercato cinese immediatamente a ridosso. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali direttamente da Xiaomi, che siamo certi arriveranno a giorni.