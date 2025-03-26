TCL, secondo produttore mondiale di TV, ha appena presentato la sua nuova gamma di televisori QD-Mini LED 2025. È un vero salto di qualità per l’intrattenimento in salotto: le quattro nuove serie uniscono tecnologia all’avanguardia, alte prestazioni e un design pensato per accontentare tutti, da chi guarda la TV ogni tanto a chi pretende il massimo per film, sport e gaming.

La parola chiave è esperienza immersiva. Grazie alla settima generazione di tecnologia QD-Mini LED, TCL promette immagini spettacolari, contrasti profondi e colori vibranti, supportati dal potente processore AiPQ e da refresh rate nativi fino a 144 Hz (con Game Accelerator fino a 288 Hz in Full HD). La gamma si estende dai 50 ai 115 pollici, coprendo tutte le esigenze di spazio e di budget.





Q6C: l’entry-level che non rinuncia alla qualità

La serie Q6C è pensata per chi cerca un televisore di ultima generazione accessibile ma potente. Con local dimming su 512 zone, refresh rate a 144 Hz e supporto a Dolby Vision IQ, HDR10+ e audio Onkyo 2.1 con Dolby Atmos, è l’alleato perfetto per film, sport e videogiochi. Grazie all’integrazione di Google TV, l’accesso ai contenuti in streaming è immediato e il controllo vocale permette di gestire tutto in modo semplice e intuitivo. Sarà disponibile sul mercato italiano nei seguenti formati, con questi prezzi consigliati al pubblico:

98” – € 2.999

85” – € 1.999

75” – € 1.399

65” – € 999

55” – € 799

C7K: prestazioni premium, audio Bang & Olufsen

La serie C7K alza ulteriormente l’asticella, puntando su una luminosità di picco fino a 3000 nit e un controllo estremamente preciso della retroilluminazione, con 2.048 zone di local dimming. Il risultato? Immagini vivide, dettagliate e con contrasti ben definiti. Pensata anche per gli amanti dello sport e del gaming, questa serie adotta un refresh rate nativo a 144 Hz, che assicura massima fluidità e riduce al minimo scie e sfocature nelle scene più veloci. A completare l’esperienza, sui modelli da 55” a 98”, troviamo un impianto audio firmato Bang & Olufsen, per un suono potente, avvolgente e all’altezza delle immagini.

La serie C7K, pensata per chi cerca un’esperienza visiva e sonora di alto livello, sarà disponibile sul mercato italiano in un’ampia gamma di formati, pensati per adattarsi a ogni tipo di ambiente domestico. Di seguito le dimensioni e i prezzi consigliati al pubblico:

115” – € 15.999

98” – € 3.299

85” – € 2.299

75” – € 1.799

65” – € 1.299

55” – € 899

50” – € 799

C8K: nitidezza e brillantezza anche in ambienti luminosi

La serie C8K è perfetta per chi cerca un’esperienza visiva davvero immersiva. Grazie alle 4.000 zone di local dimming e al pannello CrystGlow WHVA, offre colori intensi e contrasti impeccabili, mantenendo il controllo sui riflessi anche in ambienti luminosi. Il Game Accelerator a 288 Hz in Full HD la rende una scelta ideale per i gamer, garantendo fluidità e reattività senza pari. In aggiunta, l’audio firmato Bang & Olufsen completa l’esperienza, offrendo un suono ricco e coinvolgente che rende ogni contenuto ancora più spettacolare.

Disponibile in diverse dimensioni, la serie offrirà al pubblico italiano le seguenti opzioni, con i relativi prezzi consigliati:

98” – € 4.999

85” – € 3.499

75” – € 2.499

65” – € 1.999

C9K: il top di gamma per chi vuole tutto

La serie C9K di TCL si posiziona come il modello di punta della gamma QD-Mini LED, portando l’esperienza visiva a nuovi livelli. Con una luminosità di picco superiore ai 6000 nit e ben 5.148 zone di local dimming, questa serie garantisce contrasti eccezionali e una precisione luminosa senza precedenti.

Il potente processore AiPQ Pro ottimizza continuamente ogni immagine in tempo reale, migliorando luminosità, nitidezza e profondità per un’esperienza visiva straordinaria. Il pannello CrystGlow WHVA riduce i riflessi, mantenendo immagini nitide e con contrasti intensi anche in ambienti luminosi.

Per i gamer e gli appassionati di sport, il refresh rate nativo a 144 Hz e la modalità Game Accelerator 288Hz in Full HD assicurano una riproduzione fluida e reattiva dei contenuti, mentre la porta HDMI 2.1 con ALLM (Auto Low Latency Mode) garantisce un gameplay ultra-reattivo.

A completare l’esperienza visiva, il sistema audio firmato Bang & Olufsen offre una qualità sonora immersiva, perfetta per accompagnare ogni scena, rendendo la C9K l’ultima innovazione in fatto di QD-Mini LED.

La serie C9K sarà proposta nelle seguenti dimensioni e con i relativi prezzi consigliati:

85” – € 4.999

75” – € 3.499

65” – € 2.299

Con queste nuove serie, TCL riesce a portare il cinema direttamente a casa, trasformando ogni esperienza visiva in qualcosa di unico. Che si tratti di un film, una partita o una sessione di gaming, la qualità delle immagini, con colori brillanti e contrasti profondi, rende ogni scena incredibilmente realistica. Grazie alla tecnologia QD-Mini LED, l’intrattenimento domestico diventa più coinvolgente e immersivo, offrendo prestazioni di altissimo livello a chi cerca la migliore qualità in ogni dettaglio. TCL sta davvero ridefinendo il concetto di intrattenimento a casa.