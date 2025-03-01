Negli ultimi giorni, PagoPA ha annunciato di aver aggiornato il sito dell’app IO (l’app dei servizi pubblici), strumento da quest’ultima ideato e sviluppato internamente che ora si presenta in una nuova veste grafica rinnovata.

A quasi cinque anni dal lancio “non è più un progetto in beta ma un prodotto solido usato negli ultimi dodici mesi da 11,2 milioni di cittadini nella relazione con oltre 15 mila enti e più di 340 mila servizi integrati” ha scritto la società nel relativo comunicato stampa.

Le novità del nuovo sito dell’app IO

Cambiano il design e l’organizzazione dei contenuti del sito dell’app IO, di recente aumentati di numero per via delle nuove funzioni introdotte, fra cui la nuova sezione Pagamenti e le opzioni per caricare le versioni digitali dei documenti (la Patente di guida, la Tessera Sanitaria o la Tessera Europea di Assicurazione Malattia e la Carta Europea della Disabilità).

Nello specifico, il nuovo sito dell’app IO suddivide i contenuti per ambito (Educazione e formazione, Mobilità e trasporti, Vita lavorativa, Casa e utenze e Salute) e presenta un nuovo menu di navigazione che facilita la navigazione fra le varie funzioni dando priorità alle relative descrizioni delle cose che si possono fare con l’app dei servizi pubblici: dalla gestione di scadenze e pagamenti alla ricezione delle comunicazioni dagli enti o la procedura di richiesta della Carta Giovani Nazionale, tra le altre cose.

Nella sezione Visione e risultati è possibile invece ripercorrere le tappe dello sviluppo di IO approfondendo inoltre la diffusione del servizio nella pagina IO in numeri. Ci sono invece vari spunti e link ad approfondimenti nella sezione Risorse, mentre la pagina Aiuto è la sede in cui gli utenti possono trovare assistenza, sia consultando le risposte alle domande frequenti che accedendo al centro assistenza.

Comunque, trovate questo e il resto direttamente accedendo al sito dell’app IO da ioapp.it, strumento che potete scaricare e installare sullo smartphone dai seguenti link.