Nel corso delle ultime ore, Samsung ha presentato ufficialmente per il mercato indiano Galaxy A06 5G, modello di smartphone di fascia bassa che nonostante il prezzo decisamente ridotto e competitivo promette ben 4 aggiornamenti principali per il sistema operativo, al pari dei principali modelli top di gamma in commercio: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Samsung Galaxy A06 5G: chip Dimensity 6300 e tanto altro

Il nuovo modello presenta un peso di circa 191 grammi e uno spessore pari a 8 millimetri. Sul lato anteriore, Samsung Galaxy A06 5G ospita un display LCD da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione 720 x 1600 pixel e frequenza d’aggiornamento pari a 90 Hz, accompagnato a lato da un sensore per le impronte digitali. Al suo interno troviamo il chip MediaTek Dimensity 6300, alimentato da una batteria da 5000 mAh di capacità con supporto alla ricarica via cavo da 25 W di potenza. Al suo interno troviamo il sistema operativo Android 15 preinstallato, con 4 aggiornamenti principali garantiti dalla compagnia.

Passiamo al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.8, che permette di registrare video in Full HD a 30 frame al secondo oltre che la modalità in slow-motion, accompagnato da un sensore di profondità da 2 megapixel: sul lato anteriore troviamo invece un sensore da 8 megapixel con apertura f/2.0, racchiuso all’interno del notch.

La nuova versione 5G del modello porta con sé la certificazione IP54, che ne garantisce una parziale protezione contro schizzi d’acqua e polvere.

Samsung Galaxy A06 5G sarà disponibile a breve in India nelle colorazioni Black, Gray e Light Green, nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, a 10500 rupie indiane (circa 116 euro)

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, a 11500 rupie indiane (circa 127 euro)

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, a 13000 rupie indiane (circa 143 euro)

Non conosciamo attualmente un preciso periodo d’uscita per il mercato occidentale, che avverrà verosimilmente nel corso dei mesi primaverili, se confermato. Non ci rimane quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane anni.