Una delle principali sfide attuali nel settore degli smartphone è rappresentata dalle batterie e dalla loro relativa capacità, a fronte di modelli di smartphone sempre più sottili e compatti, come abbiamo visto con Samsung Galaxy S25 Edge, recentemente annunciato in occasione dell’evento Galaxy Unpacked di gennaio. Proprio a tal proposito, OPPO e OnePlus potrebbero essere attualmente al lavoro su una batteria dalla capacità sorprendente, che potrebbe spingersi fino a 8000 mAh: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OPPO e OnePlus: le specifiche tecniche della nuova batteria

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station, OPPO e OnePlus sarebbero al lavoro sulla realizzazione di una batteria da ben 8000 mAh di capacità, superando di gran lunga le attuali batterie in circolazione, che si attestano a cavallo tra i 6000 e i 7000 mAh.

Entrando maggiormente nei dettagli, la nuova batteria da 8000 mAh potrebbe essere abbinata ad una ricarica rapida da 80 W di potenza. A detta dello stesso informatore, tale batteria potrebbe contenere il 15% di materiali ad alto contenuto di silicio, caratteristica che permetterebbe di aumentarne significativamente l’efficienza e il ciclo di vita.

Al momento, uno dei modelli più innovativi in tal senso è rappresentato da OnePlus Ace 5, che ospita al suo interno una batteria da 6415 mAh di capacità, seguito subito dopo dal top di gamma OnePlus 13, con una batteria da 6000 mAh.

Specifichiamo come sempre che si tratta al momento di puri e semplici rumor, che dovranno dunque essere confermati in via ufficiale dalle rispettive compagnie, con l’annuncio dei possibili modelli di smartphone che potrebbero implementare la nuova batteria, attualmente in fase di sperimentazione. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da OPPO e OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.