Xiaomi di recente ha confermato di avere in programma per il 2 marzo un evento per il lancio a livello globale della serie Xiaomi 15 ma ovviamente il produttore è già al lavoro sulla generazione successiva.

Ci stiamo riferendo alla serie Xiaomi 16, che nelle scorse ore è stata al centro di un’interessante anticipazione grazie al popolare leaker Digital Chat Station, che si è occupato in particolare del modello Pro.

Le prime anticipazioni sulle caratteristiche di Xiaomi 16 Pro

Stando a quanto è stato rivelato dal leaker (che non menziona espressamente lo smartphone), Xiaomi 16 Pro potrebbe vantare un ampio display piatto da 6,85 pollici, con un pannello OLED LTPO con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, design ultra sottile e cornici uniformi.

Inoltre, tale schermo dovrebbe poter contare anche sulla tecnologia LIPO, grazie alla quale dovrebbe essere in grado di garantire un aspetto simmetrico e con bordi stretti, tanto da fare meglio di iPhone 16 Pro (che ha le cornici laterali da 1,44 mm e quelle inferiore e superiore da 1,41 mm).

Se si considera che negli ultimi anni il produttore cinese ha adottato display simili sui suoi modelli di punta Pro e Ultra, ci sono buone possibilità che anche Xiaomi 16 Ultra arrivi sul mercato con uno schermo piatto da 6,85 pollici (soluzione che dovrebbe essere molto comune tra i vari smartphone di punta lanciati nel corso del 2025).

Xiaomi 16 Pro dovrebbe essere presentato ufficialmente nel mese di ottobre con a bordo Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, processore che potrebbe fare il proprio esordio sul mercato a bordo di tale smartphone. Per Xiaomi 16 Ultra, invece, probabilmente ci sarà da avere pazienza sino ai primi mesi del 2026.

In sostanza, abbiamo ancora tanto tempo per scoprire quelle che saranno le principali caratteristiche della prossima generazione di punta di Xiaomi.