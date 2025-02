Il OnePlus Watch 2, arrivato sul mercato italiano nel febbraio dello scorso anno, ha segnato un vero e proprio punto di svolta per il segmento degli smartwatch Wear OS, riuscendo a offrire un’autonomia molto elevata grazie al sistema “Dual Engine” che affianca al più esigente Wear OS un sistema operativo più semplice per la gestione delle attività basilari.

OnePlus, dopo aver raccolto ottime recensioni per il suo Watch 2, si prepara a fare il salto generazione. Sta per arrivare, infatti, il nuovo OnePlus Watch 3, già protagonista di svariate indiscrezioni nelle corso delle ultime settimane. A confermare l’arrivo imminente del nuovo smartwatch non sono rumor ma OnePlus stessa.

L’azienda, infatti, ha appena comunicato la data di debutto per l’Europa del nuovo OnePlus Watch 3 e ha anche fornito alcune anticipazioni in merito alle specifiche tecniche e alla novità che caratterizzano la prossima generazione dello smartwatch di OnePlus che riproporrà il sistema Dual Engine e introdurrà anche le batterie con anodo di silicio, per una maggiore autonomia.

Vediamo, di seguito, tutti i dettagli in merito.

OnePlus Watch 3: svelata la data di lancio

Con un comunicato ufficiale, OnePlus ha confermato l’arrivo in Europa (e in Nord America) del nuovo OnePlus Watch 3. Lo smartwatch sarà sul mercato a breve: la data di debutto ufficiale annunciata dall’azienda è quella del prossimo 18 di febbraio.

Il nuovo prodotto della gamma OnePlus sarà protagonista di un evento di lancio, che si svolgerà a partire dalle 14, ora italiana, e che potrà essere seguito tramite il canale YouTube di OnePlus Europa.

In ogni caso, subito dopo la presentazione, troverete tutti i dettagli sul nuovo modello. Per il momento, non ci sono ancora dettagli in merito alla data di avvio delle vendite e al prezzo di listino.

Possiamo ipotizzare che lo smartwatch arriverà sul mercato entro la fine di febbraio 2025 con un prezzo in linea con quello del Watch 2, arrivato sul mercato italiano con un listino di 349 euro. Naturalmente, come da tradizione OnePlus, non mancheranno le offerte lancio.

A tal proposito, iscrivendovi a questa pagina del sito OnePlus potete ottenere un coupon sconto di 80 euro per acquistare poi lo smartwatch una volta che la fase di vendita sarà partita, per il mercato italiano.

Due varianti, entrambe con cornice in titanio

OnePlus ha già fornito le prime informazioni sul nuovo OnePlus Watch 3, oltre ad aver pubblicato una prima immagine dello smartwatch. Il dispositivo avrà un display circolare e sarà disponibile in due colorazioni, entrambe caratterizzate da una cassia in acciaio inossidabile e da una cornice in titanio con rivestimento PVD.

Sul mercato, infatti, lo smartwatch arriverà con la variante Emerald Titanium, con cornice in titanio argento, corpo in acciaio inossidabile e cinturino in fluorogomma verde con fibbia in acciaio. In alternativa, sarà possibile puntare sulla seconda versione.

Il nuovo Watch 3, infatti, sarà disponibile anche in Obsidian Titanium, con cornice in titanio nero, corpo in acciaio inossidabile e cinturino in fluorogomma nero con fibbia in acciaio. In una fase successiva al lancio potrebbero arrivare nuove colorazioni.

Le anticipazioni ufficiali: batteria al silicio e Dual Engine

OnePlus, come sottolineato in precedenza, ha anticipato diverse specifiche del suo nuovo Watch. Sotto la scocca ci sarà spazio per il chipset Snapdragon W5. Si tratta dello stesso chip già utilizzato, con ottime prestazioni, dal Watch 2.

OnePlus conferma il sistema con due chip e due OS (che OnePlus chiama architettura Dual Engine) andando a includere anche il BES2800 MCU Efficiency, una versione migliorata del BES2700 utilizzato sulla generazione precedente.

Un’altra grande novità è rappresentata dall’adozione di una batteria OnePlus Silicon NanoStack ovvero della stessa tecnologia, che utilizza un anodo di silicio, già sfruttata da OnePlus per la realizzazione della batteria dell’OnePlus 13.

Questa soluzione garantirà la possibilità di inserire sotto la scocca una batteria con capacità superiore (da 500 mAh a 631 mAh) ma senza dover aumentare le dimensioni e il peso, con evidenti vantaggi in termini di autonomia.

L’azienda ha sottolineato anche la presenza di un display a basso consumo e di una serie di ottimizzazioni per quanto riguarda l’antenna e WearOS. Il risultato di tutti questi miglioramenti sarà un’autonomia davvero elevata.

Sulla base dei dati forniti, il OnePlus Watch 2 potrà arrivare in modalità “smart” a garantire fino a 5 giorni di autonomia, con la possibilità di arrivare fino a 16 giorni con la modalità a risparmio energetico, raggiungendo numeri da smartband più che da smartwatch.

C’è anche la ricarica rapida con la possibilità di ottenere l’autonomia di un giorno con 10 minuti di carica. Naturalmente, i dati sull’autonomia andranno verificati e saranno, senza dubbio, uno degli elementi centrali della nostra recensione che arriverà nelle prossime settimane.

