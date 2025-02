Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con la presentazione ufficiale della nuova serie di top di gamma Samsung Galaxy S25 in occasione dell’evento Galaxy Unpacked. L’evento in questione ha visto come protagonista anche Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo (e inedito) modello compatto della serie, previsto in arrivo nel corso dei prossimi mesi. In particolare, un leak delle ultime ore potrebbe avere confermato alcune delle sue specifiche tecniche: scopriamole insieme.

Samsung Galaxy S25 Edge: alcune similitudini col modello Ultra

Secondo quanto riportato dall’informatore PandaFlash, Samsung Galaxy S25 Edge presenterà un sensore da 12 megapixel per la fotocamera anteriore. Il display AMOLED da circa 6,7 pollici di diagonale presenterà una frequenza d’aggiornamento adattiva con un valore massimo di 120 Hz, e sarà protetto per l’occasione dal vetro Gorilla Glass Victus 2, accompagnato da una scocca in alluminio.

Sul lato posteriore emergerebbero invece le similitudini con Samsung Galaxy S25 Ultra: l’informatore avrebbe infatti confermato ufficiosamente che Samsung Galaxy S25 Edge presenterà un sensore principale da 200 megapixel. Tra le funzionalità attese ci saranno molto probabilmente il supporto alla connettività Wi-Fi 7, oltre che la ricarica wireless da 25 W di potenza.

Nonostante al momento non conosciamo una data d’uscita precisa, stando agli ultimi rumor il nuovo modello compatto di Samsung dovrebbe vedere la luce a cavallo tra i mesi di aprile e maggio, a circa due mesi di distanza dal resto della serie, già disponibile nei mercati di tutto il mondo. Per quanto riguarda il listino prezzi, Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe verosimilmente collocarsi tra Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra.

Specifichiamo come sempre che si tratta al momento di indiscrezioni non ufficiali, che dovranno dunque avere una conferma (o eventuale smentita) dalla compagnia produttrice sudcoreana. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.