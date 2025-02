L’app Quick Settings mette a disposizione un pannello che consente di accedere rapidamente ad app utili e fare tante cose, come ad esempio registrare lo schermo, acquisire screenshot, regolare l’intensità della torcia e molto altro.

Tra le moltissime possibilità, il pannello permette di attivare/disattivare impostazioni come Wi-Fi, Bluetooth, Non disturbare, Dati mobili e altro, aprire le app utilizzate di frequente, controllare la riproduzione della musica, registrare lo schermo e acquisire schermate di parti specifiche dello schermo.

Il pannello permette inoltre di regolare i livelli di suono e luminosità, bloccare lo schermo, regolare la luminosità della torcia, accedere ai pulsanti di navigazione Home, Indietro e Recenti, scansionare il codice QR ecc.

Inoltre con una pressione prolungata sugli elementi dell’interfaccia è possibile visualizzare le relative impostazioni. Ad esempio, premendo a lungo sulla schermata di blocco si accede alle opzioni di accensione.

L’app Quick Settings permette di controllare lo smartphone con una mano

Attualmente l’app è compatibile con i dispositivi Samsung Galaxy dotati di pannelli Edge, inclusi i modelli delle serie Galaxy Note, Galaxy S, Galaxy A e Galaxy Z Flip.

Per attivare il pannello basta andare in Impostazione dell’app > Display > Pannelli laterali > attiva il pannello Impostazioni rapide, tuttavia potrebbe essere necessario deselezionare e riselezionare il pannello Impostazioni rapide dopo un aggiornamento del software.

L’app Quick Settings è disponibile per Android al prezzo di 2,29 euro. Se interessati, a seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.