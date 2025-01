Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, svelati ufficialmente la scorsa settimana, sono i primi smartphone “Qi2-Ready”, quindi aprono le porte a un mondo di nuovi accessori magnetici, sebbene i dispositivi siano sprovvisti di magneti integrati.

In quest’ottica Samsung ha lanciato delle custodie ufficiali che aggiungono magneti alla serie Galaxy S25 e ora ha realizzato un “portafoglio magnetico” ufficiale per la sua nuova gamma di smartphone di punta.

Samsung lancia Magnetic Wallet per la gamma Galaxy S25

Il “Magnetic Wallet” di Samsung è dotato di un anello magnetico rialzato che evita alla custodia di coprire le fotocamere. La pagina nel negozio online di Samsung non rivela molto in merito a questo accessorio, ma il portafoglio sembra molto semplice, con una finitura in similpelle e uno spazio per riporre alcune carte.

Questa custodia magnetica di Samsung ha un prezzo di listino di 29,99 dollari nel negozio online statunitense, ma attualmente è scontata a 14,99 dollari, tuttavia non è ancora disponibili per l’acquisto. Fornendo un’email è possibile ricevere una notifica quanto il prodotto sarà disponibile, tuttavia ci sono delle alternative, come ad esempio la custodia di Spigen acquistabile su Amazon.

Con l’occasione ricordiamo che è il momento giusto per acquistare uno smartphone della serie Samsung Galaxy S25 con le promo lancio.